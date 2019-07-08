Выборы сорвать не удалось: Верховный суд решил, что повторной жеребьевки партий не будет

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного админсуда о повторной жеребьевке партий, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Постановление об отмене судебного решения от 8 июля. Апелляционные жалобы ЦИК, политических партий „Слуга народа“, „Сила и честь“, „Оппозиционный блок“ — удовлетворить. Решение Шестого апелляционного административного суда от 4 июля 2019 года отменено», — отмечается в сообщении Кассационного административного суда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Напомним, 6 июля ряд партий подали кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Рады.

На момент судебного решения о пережеребьевке ЦИК уже напечатала фактически 5 миллионов бюллетеней, остановка этого процесса и проведение новой жеребьевки, по словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, могли привести к срыву выборов.

Ранее киевские политэксперты называли главным интересантогм пережеребьевки партию “За життя” Виктора Медведчука, недовольную тем, что конкурирующему с ней Оппоблоку Муравева-Вилкула-Кернеса досталось более выгодное первое место в бюллетене. Также среди заинтересованных сил называли Петра Порошенко, рейтинг партии которого падает и рискует опуститься ниже проходного барьера в 5 %. Пережеребьевка могла сорвать процесс выборов вследствие нарушения сроков печати бюллетеней. Практически все наблюдатели сходятся во мнении, что формальный субьект жалобы на результат жеребьевки- Аграрная партия – не могла иметь никакой реальной заинтересованности в этом процессе.