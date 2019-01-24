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24.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Выборы стали дрожжами для украинского сортира

Грядущие президентские выборы послужили катализатором для междоусобной грызни украинских майданщиков – они «топят» друг друга и готовятся предать своих нынешних союзников, чтобы примкнуть к грядущим победителям.

Об этом в студии канала «Россия 1» заявил политический обозреватель Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких нормальных, честных и цивилизованных выборов на Украине нет и не планируется. К примеру, выдвигается Гриценко – один из лидеров рейтинга кандидатов в президенты. В тот же день, когда он провозглашал речь о выдвижении, к нему приходят с повесткой из суда. Дело возбуждают за что? Якобы за то, что он в 2005 году будучи «оранжевым» министром обороны воровал. 14 лет ждали, как возбудить дело и вот случайно совпало таким днем.

Сразу же начинаются торги. Мы видим, как Луценко дал интервью, где «и нашим, и вашим», – намек такой прозрачный, что, в случае чего, – перебегу куда надо. Но на Украине это является «высшей политической мудростью».

Так же идет борьба, куда перейдет Аваков, кого поддержит, и с кем будут силовики, соответственно обеспечив нужный результат», – сказал Корнилов.

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