Выборы в Албании: дерутся, стреляют и убивают

22.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне воскресных парламентских выборов в Албании, в городе Эльбасан произошла стычка между сторонниками правящей Социалистической и главной оппозиционной Демократической партиями.

По итогам столкновения один человек был убит, четверо получили ранения.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», столкновение произошло перед офисом главной оппозиционной партии страны – Демократической партии, в городе Эльбасан. В ходе драки, сторонник правящей Социалистической партии, бывший полицейский Арбер Паплека открыл огонь из автомата, застрелив активиста демократов Пьерина Кувани и ранив еще четырех человек, в том числе зятя погибшего и полицейского.

Прибывшая на место полиция уже задержала десять человек, участвовавших в драке, один из организаторов атаки социалистов на штаб-квартиру демократов Клемент Джафери – человек с криминальной репутацией, объявлен в розыск.

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В ближайшее в воскресенье в Албании состоятся парламентские выборы, и эксперты предсказывают, что ожесточенная борьба развернется между поддерживаемой Западом Социалистической партией действующего премьер-министра страны Эди Рама и крупнейшей оппозиционной Демократической партией, пытающейся заслужить подобную поддержку. Сам Эди Рама, находящийся во главе страны (президент в Албании – должность больше представительская) с 2013 года, не желает оставлять власть и надеется избраться на очередной срок.