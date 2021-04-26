Выборы в Албании: правящие социалисты лидируют на фоне драк и беспредела

26.04.2021, Тирана, Алексей Топоров

По информации ЦИК Албании обработаны 48,7% бюллетеней, поданных на парламентских выборах в этой стране, состоявшихся в минувшее воскресенье.

По последним данным лидерство сохраняет правящая Социалистическая партия действующего премьера Эди Рама, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К настоящему времени ЦИК Албании обработал данные с 2 тысяч 575 избирательных участков из 5 тысяч 199, и на их основе стало ясно, что Социалистическая партия получила 361 тысячу 572 голоса или 48,77%, а крупнейшая оппозиционная Демократическая партия – 291 тысячу 246 голосов или 39,29% голосов.

При этом входящее в коалицию с демократами Социалистическое движение за интеграцию президента Илира Мета пока имеет 52 тысячи 437 или 7,07% голосов. Что не позволяет пока оппозиции говорить о формировании большинства в парламенте.

Албания не была бы Албанией, если бы сам выборный процесс прошел спокойно, без происшествий. Так в городе Фуше-Арез неподалеку от Тираны, незадолго до окончания выборов неизвестным был ранен полицейский.

В селе Либофша возле избирательного участка полицией был задержан местный житель, который явился туда с бутылкой горючего и грозился поджечь урны с бюллетенями, но был вовремя скручен правоохранителями.

В городе Тропоя трое хулиганов из политической неприязни трое избили человека, угрожая ему оружием. Одни из них был арестован, еще двое пустились в бега.

Напомним, что за несколько дней до выборов в Эльбосане один человек был убит, а еще четверо получили ранения в ходе перестрелки, завязавшейся между сторонниками социалистов и сторонниками демократов.