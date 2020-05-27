Выборы в Белоруссии. Позиции Лукашенко серьезно пошатнулись

27.05.2020

Избирательная кампания в Белоруссии только началась, но уже стало понятно, что идет она совсем не так, как на то рассчитывал ее организатор и главный кандидат. Особенно ярким маркером этого стало снятие своей кандидатуры лидером белорусской ЛДП Олегом Гайдукевичем.

Гайдукевич – политик яркий и харизматичный, регулярно появляющийся в телевизионных ток-шоу, но совершенно не оппозиционный. Что-то вроде белорусского Жириновского. И он не просто отказался от дальнейшего участия в кампании, но сделал это в демонстративно лояльном для Лукашенко формате и с нескрываемым алармизмом.

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«Политические амбиции должны уступить ситуации в стране», «нельзя допустить слома страны», – эти цитаты из заявления Гайдукевича говорят о том, что все серьезно. И вместо того, чтобы проводить собственную кампанию, он был призван вытягивать Лукашенко и «мочить» его конкурентов, которые по его же словам, поголовно выступают за «слом страны».

В реальности все не совсем так. Не все кандидаты – радикалы и революционеры, стремящиеся все разрушить. А поведение действующего главы государства в последнее время становится все более странным и еще 5 лет подобных странностей действительно способны сломать очень многое.

Обычные президентские выборы в Белоруссии – это Лукашенко, лидирующий с большим отрывом (даже, если не признавать официальные результаты голосований, подавляющее преимущество над конкурентами он имел всегда), Гайдукевич (раньше был другой кандидат с этой фамилией, отец нынешнего Гайдукевича, но суть от этого поменялась мало) и некоторое количество маргинальных прозападных оппозиционеров. Опционально – непопулярный кандидат-спойлер вроде Николая Улаховича, который в 2015 году, будучи кандидатом в президенты, лично призывал голосовать за Лукашенко.

В этом году все по-другому. Испорченные отношения с Россией, экономический кризис, во многом спровоцированный срывом интеграционных переговоров и эпопеей вокруг альтернативной нефти – все это сильно понизило популярность Лукашенко. А неоднозначная позиция по коронавирусу и совсем уж нелепые «рецепты» его лечения вроде водки, бани или хоккея, не только сделали из белорусского президента всемирное посмешище, но и добили его рейтинг окончательно и сейчас от его подавляющего преимущества не осталось и следа.

Конечно, независимой социологии в Белоруссии нет, а проходящие в интернете опросы политически ангажированы. Но не до такой же степени! Сейчас большинство таких опросов сходится в том, что, при условии честного подсчета голосов, Лукашенко вообще не попадает во второй тур, а однозначным лидером является бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Еще один сильный кандидат – основатель Парка высоких технологий, бывший дипломат и соратник Лукашенко Валерий Цепкало.

Оба кандидата – умеренные либералы. Первый – скорее, монетарист, а второй – технократ. Оба выступают за реформирование экономики, снижение до обычных масштабов роли президента в государственном управлении. Во внешней политике Цепкало уже успел сделать несколько заявлений в поддержку интеграции и русского языка, назвал русских, украинцев и белорусов одним народом. Бабарико, в свою очередь, от прямых ответов старательно уходит. Ментально он ближе к либералам – западникам, но, будучи прагматиком, осознает безальтернативность союза с Россией и будет действовать, исходя из этого.

Еще одна кандидатура, вызвавшая ажиотаж – Светлана Тихановская. Но она – всего лишь жена Александра Тихановского, ведущего ютуб-канала «Страна для жизни», довольно мутного блогера, за которым неизвестно, кто стоит и из которого старательно лепят белорусского Навального.

Остальные кандидаты особого интереса не представляют. Традиционная оппозиция представлена тремя участниками несостоявшихся праймериз правоцентристской коалиции, которые в сумме могут претендовать на 1-2 процента, но и этого не получат потому, что на сбор подписей нет не людей, ни денег.

А что власть? Лукашенко в этом году пропустил все крупные мероприятия, на которых мог бы обратиться к своей аудитории и заработать политические очки. Не состоялся традиционный «Большой разговор» – многочасовая пресс-конференция белорусского президента, которая должна была пройти в марте. Ежегодное послание к парламенту, запланированное на апрель, было перенесено на неопределенный срок. Даже про Всебелорусское собрание – традиционный предвыборный форум пролукашенковских активистов, уже никто не вспоминает. В общем, на триумфатора он в этом году не похож.

Остается надежда на пропаганду и административный ресурс. Но пропаганда стала какой-то совсем топорной и постоянно скатывается в примитивное хамство, чем еще больше отталкивает людей. Что касается административного ресурса – кому, как не Лукашенко помнить, как переходили на его сторону чиновники в 1994 году, когда административный ресурс был полностью в руках у Кебича.