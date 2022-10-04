Выборы в Болгарии: попытка номер четыре

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За последние чуть более чем полтора года Болгария пытается в четвёртый раз избрать свой высший орган власти – Народное собрание, которое должно назначить новое правительство страны.

Последний болгарский парламент вынес вотум недоверия кабинету министров во главе с Кирилом Петковым в июне нынешнего года. Сформировать коалиционное большинство парламентариям не удалось. Назначенные президентом Руменом Радевым на 2 октября общенациональные досрочные выборы должны были дать ответ на вопрос: кто будет править страной в ближайшие годы? Однако прошедшая избирательная компания поставила больше вопросов, чем дала ответов…

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Поделюсь личными впечатлениями. 12 часов дня. Город Стара Загора, расположенный в самом центре Болгарии. Обычный избирательный участок в обычной школе. В каждой секции для голосования (отдельный школьный класс) по пять членов избирательной комиссии, и по одному (!) голосующем, на протяжении, как минимум, 20 – 30 минут… Если описать общую атмосферу одним словом – апатия, абсолютная апатия…

Вероятно, на центральных участках, особенно в Софии, действо проходило веселее и активней. Но, как говорила героиня одного культового советского фильма:

«Статистика – это наука, она не терпит приблизительности».

По официальным данным, 2 октября к 16 часам, активность избирателей по всей стране, составила смехотворные 25,5%! К концу голосования, по подсчетам наблюдателей, количество людей, пришедших к избирательным урнам (на самом деле, к специальным машинкам для голосования) составило уже более приличную цифру – 33-34%. Кое-кто, даже насчитал – 40%.

В любом случае даже половина болгар не стала тратить своё время на очередные политические игры. Причем финансовые затраты на эти развлечения политиков немалые, если не сказать колоссальные. В этой ситуации болгарский народ оказался мудрее своих правителей, проигнорировав очередные внеочередные выборы!

Результаты голосования не имеют особого значения, приведу их исключительно для полноты картины. Лидирующую позицию, как и предсказывали все социологические исследования, проходившие накануне выборов, заняла партия ГЕРБ и её лидер Бойко Борисов, прежде уже трижды занимавший кресло премьера в правительстве Болгарии.

В местной прессе, да и в традиционных разговорах под рюмочку ракии болгары привычно прибавляют к фамилии бывшего премьера, слово – мафиози. Множество скандалов, в том числе коррупционных, сопутствовали Борисову на протяжении всей его политической карьеры. Всё же и в этот раз он собрал свои 25% сторонников, проголосовавших за него на выборах. Почему?

Борисов и его партия для большинства болгар прочно ассоциируются с пребыванием страны в ЕС. Само полное название его партии – ГЕРБ: Граждане за европейское развитие Болгарии. При этом в большинстве болгарских семей дети или кто-то из родственников живет и работает в одной из стран Западной Европы – Германии, Ирландии, Италии или Испании – там, где и уровень жизни повыше, и есть хоть какие-то перспективы.

Очень многие болгары любят ворчать в адрес Европейского союза и своих более благополучных западных соседей, однако семья превыше всего, так тут принято. Лишиться возможности отправлять своих близких в сытые страны ЕС многие восприняли бы как личную катастрофу.

Другая причина победы на выборах партии ГЕРБ и её лидера – неожиданно обнаружившаяся у них способность к адаптации к современным реалиям политической борьбы. Если в прежние времена, у них хватало ума лишь на то, чтобы скупать голоса избирателей за живые деньги (преимущественно у цыганского населения), то теперь они вышли на новый уровень.

Я обратил внимание на редкое единодушие всех болгарских организаций, проводивших исследования общественного мнения перед выборами. В один голос они кричали: победит Борисов и ГЕРБ!

Есть нюанс. Все (!) эти структуры – коммерческие, и всегда (!) подобные «опросы» и «исследования» проводятся по чьему-то заказу и кем-то оплачены… Фактически, это законный способ влиять на симпатии электората. Для противников же Борисова эти «выводы специалистов» и навязываемая предопределённость результата выборов, стали основанием для игнорирования самого голосования.

Вторыми пришли к финишу недавние «правители» Болгарии – партия «Продолжаем перемены» во главе с бывшим премьером Кирилом Петковым и его партнером Асеном Василевым. Оба новоиспеченных политика выпускники престижного Гарварда, бизнесмены и откровенные русофобы. Их политическая сила появилась в Болгарии перед самыми парламентскими выборами 2021 года, и тогда им удалось победить, а затем и сформировать правительство.

Всего семь месяцев потребовалось болгарам для того, чтобы понять, кто ими пытается управлять. Их кабинет министров получил вотум недоверия в парламенте, и они так и не успели протащить на законодательном уровне решение о поставках оружия Украине.

Допускаю, что именно с этой целью этих «гарвардских ребят» и продвигали в руководство государством их западные покровители. Явный «соросовский душок» витает, как вокруг Петкова и Василева, так и вокруг их партии. Они смогли набрать около 20% голосов на нынешних выборах. Вероятно, сказался эффект новизны. Лица этих молодых парней ещё не успели примелькаться и ещё не наводят уныние на некоторых, не слишком дальновидных, болгар.

Главную новость, по результатам выборов, озвучил сам Петков:

«Я ясно заявляю, что, как мы обещали, мы не будем коалицией с ГЕРБ и ДПС. У нас другая система ценностей».

Упомянутая Петковым – ДПС, иначе – «Движение за права и свободы», прямая и не скрываемая «пятая колонна» Турции в Болгарии. Формально ДПС представляет интересы турецкого меньшинства. Фактически партия создана для продвижения целей соседней Турции и выжидает удобный момент для активного вмешательства во внутренние дела Болгарии.

Сам факт существования подобной политической силы в стране не поддается логическому объяснению. Когда я задавал вопрос знакомым туркам: есть ли в Турции, партия болгарского меньшинства (по разным данным, это, около, 300 тысяч человек) – в ответ слышал только заливистый смех…

После 600 лет (!) турецкого рабства, болгары допустили на своей земле… назовём это болгарским феноменом. Сюда же следует отнести и третье место ДПС на прошедших выборах – без малого 15% голосов! Придет время, когда болгарскому народу ещё аукнется подобная толерантность…

Следом за лидерами разместились оппозиционные партии. Наиболее внушительный результат показала партия «Възражденя» («Возрождение») со своим лидером Костадином Костадиновым. Эту партию называют и пророссийской, и антиНАТОвской. На самом деле, наиболее верный эпитет, относящийся к «Возрождению» – патриотическое движение.

Вот короткое заявление, которое сделал Костадин Костадинов, после завершения избирательной компании:

«На эти выборы мы потратили 390 миллионов левов. Многие вещи можно сделать с этими деньгами. Например, улучшить здравоохранение – не собирать деньги в шапку для наших детей, а достроить детскую больницу. После каждых выборов есть доза разочарования. Я ожидал, что проголосует гораздо больше людей. Отказаться от права выбора – это отказаться от своей свободы. Граждане Болгарии, которые проголосовали, составляют около 35%».

Основательно растеряла свои позиции партия болгарских социалистов БСП. Наследники коммунистической партии Болгарии, неоднократно становившиеся у руля власти в стране, теряли свой авторитет и влияние постепенно в течение многих лет.

Однако многие в Болгарии считают, что нынешний лидер БСП – Корнелия Нинова – своим авторитарным и авантюрным стилем руководства способна окончательно уничтожить партию.

Одно лишь её участие в афере с поставками оружия Украине, через фирмы-посредники легло несмываемым пятном на некогда доброе имя БСП. Результат в 9 процентов на нынешних выборах закономерен.

Среди оппозиционеров, прошедших в парламент, заметное место занял бывший министр обороны Болгарии – генерал Стефан Янев. Он успел побывать в должности премьер-министра в бывшем служебном правительстве. Его конфликт с Кирилом Петковым стоил ему министерского поста и широко обсуждался болгарским обществом.

Янев отказался называть военную операцию РФ на Украине войной. Последовавшая отставка привела генерала в большую политику. Он создал свою партию «Болгарский восход», которая с первой попытки прошла в парламент. Результат скромный – менее 5 процентов, но для политической силы, которая совсем недавно сформировалась, поразительный

Стефан Янев:

«Учитывая небольшое время сборки нашей структуры, наши результаты хороши и обнадеживают. Я надеюсь, что Народное собрание найдет баланс интересов, которые представляют интересы болгарского народа. Мы должны предложить решение, а не объяснение проблем».

Главная проблема болгарских оппозиционных сил – их разобщенность и неспособность к конструктивному диалогу между собой. Правда, такая же проблема стоит и перед лидерами избирательной гонки – партиями ГЕРБ и «Продолжаем перемены». Вывод очевиден и подтверждается многими болгарскими экспертами: создать жизнеспособную коалицию и на её основе дать стране легитимное правительство не удастся и в этот раз.

Руководство страной, как и в настоящее время, останется за временным служебным правительством, назначенным президентом Болгарии, Руменом Радевым.

Фактически действующий глава республики Болгария Румен Радев несомненно тоже заслуживает внимания. При всей ограниченности властных полномочий болгарского президента именно он будет решать судьбу страны в критические месяцы, когда экономический кризис в разгаре и над миром нависла угроза третьей мировой войны в полном объёме.

После недавнего отказа Радевым в признании легитимности вхождения в состав Российской Федерации новых регионов в его адрес прозвучало много острой критики. Критики заслуженной. Но нельзя забывать, что Болгария продолжает оставаться членом НАТО и ЕС. Радеву приходится балансировать, не в его полномочиях разрывать отношения с западными партнёрами.

С другой стороны, нельзя не заметить и его другие решения. За решительным и резким отказом министра обороны служебного правительства Болгарии в поставках оружия Украине, несомненно, стоит президент. Без его ведома такие решения не принимаются. И совсем недавний отказ поддержать заявку Украины на ускоренное получение членства в НАТО, тоже, жест показательный.

Минувшие выборы в Болгарии позволяют сделать ещё один вывод. Президент пока и без парламента неплохо справляется с политическими и экономическими вызовами в адрес Болгарии.

Уже звучало предложение приурочить следующие парламентские выборы к предстоящим местным муниципальным выборам, запланированным на будущий год. Вот на эти-то выборы народ придёт точно. Слишком многое для простых болгар зависит от решений власти на местах. Кроме того, через год и весь мир, вполне возможно, станет уже совсем другим.