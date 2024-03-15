Выборы в Британии станут поворотным моментом для Украины – Бортник

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Выборы депутатов британской палаты общин могут стать одним из важнейших событий для Украины в этом году, и привести к серьёзному сокращению западной помощи.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас выборы в Британии и возможность смены премьер-министра. По уровню значимости событий всего года они где-то на третьем-четвёртом месте. Будем внимательно следить за этим», – сказал Бортник.

По его мнению, новое руководство Британии не совершит ошибок своих предшественников по поддержке Украины.

Так, как прежде, уже не будет, в любом случае будут изменения. Консерваторы уже расплатились за свою украинскую политику. А либералы повторять старые ошибки и идти по тем же граблям, скорее всего, не будут», – добавил политолог.