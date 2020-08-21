Выборы в Черногории: Избирателей больше, чем граждан

21.08.2020, Подгорица, Алексей Топоров

В преддверии парламентских выборов, которые состоятся в Черногории 30 августа, оппозиционные журналисты установили, путем каких махинаций режим Джукановича намерен накручивать голоса.

По информации портала in4s, данные переписи населения не соответствуют списку избирателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты оппозиционного просербского и пророссийского портала in4s сопоставили данные переписи населения, проходившей в Черногории в 2019 году, со списком избирателей, предоставленным Государственной избирательной комиссией страны. И пришли к выводу, что они сильно отличаются в сторону завышения количества избирателей. Так, при сопоставлении получилось, что в Рожае, Ульцине, Тузи, Шавнике, Жабляке избирателей на 20% больше, чем жителей, в Петнице – на 40%, в Гусинье – на 37%, в Плаве – на 32%.

Относительно верные данные при сопоставлении получились в столичной Подгорице, Тивате и Даниловграде, там завышение составило «всего» 2%.

«Это из-за массовой миграции или фантомных избирателей? – задается вопросом портал, – Что, за последний месяц у нас не было более 1500 смертей от COVID-19? Естественный прирост или повышенная смертность? Как вы объясните эти изменения?

Вопрос ко всем гражданам Черногории, кому (какой партии – ред.) следует снизить результаты на 14%? И как оценить результаты в муниципалитетах, где избирателей на 10-40% больше, чем граждан?».