09.06.2018, Донецк, Михаил Рябов
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Выборы, Донбасс

Выборы в ДНР: Захарченко заявил, что у него будет много конкурентов


Выборы главы ДНР пройдут в ноябре 2018 года в условиях жесткой конкуренции.

Об этом сообщил нынешний руководитель республики Александр Захарченко в интервью RT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ноябре пройдёт голосование. Желающих очень много. Думаю, что каждый второй оппозиционер пожелал бы сесть в это кресло. А каждый первый об этом мечтает — даже спит, наверное, с этой мыслью. Хотя в 2014 году никто не хотел на этот пост, все боялись», – сказал он.

«Сейчас население ДНР — где-то в районе 2,5—2,7 млн человек. Это намного больше, чем то население, которое находится на остальных территориях бывшей Донецкой области, подконтрольных Украине, хотя они значительно больше по площади. Мы сейчас владеем приблизительно 33% территории бывшей Донецкой области», – также сообщил Захарченко.

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