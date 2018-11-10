Выборы в Донбассе: История с явкой может принять неожиданный поворот

10.11.2018, Москва, Александр Ростовцев

В воскресенье в республиках Донбасса пройдут выборы, в ходе которых нынешние руководители республик избавятся от приставок «и.о.». Оставленные в игре претенденты играют роль статистов. Интриг не предвидится.

«Последнее закрытое социологическое исследование, проведенное в конце октября в ДНР, показало, что четыре технических кандидата даже 10% в сумме не набирают – они неизвестны и неинтересны. А лозунги, развешенные от их имени по Донецку (типа «не забудем преступления Киевского режима» – Шишкова, «остановим войну в Донбассе» – Евстифеев) – вызывают у многих дончан иронические улыбки. Половина граждан не знают за кого голосовать или не интересуется плебисцитом. А вот остальные голоса достаются Пушилину. Все просто», – описывает ситуацию накануне дня голосования работающий в Донбассе военкор Сергей Белоус.

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Есть мнение, что после убийства Александра Захарченко и в условиях военного положения можно было бы поступить честнее и экономнее – выключить фанфары, не тратить деньги впустую и назначить главу государства.

Впрочем, некоторые обыватели рады тому, что к дню голосования избирателям подсластили пилюлю: цены на бензин опустились до уровня российских, бюджетникам подняли зарплаты на 10%. Люди шутят: «коли так, то пусть и дальше длится эта предвыборная кампания».

Однако ситуация изменилась в последние дни, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Теперь история с явкой может принять неожиданный поворот. Активность избирателей имеет все шансы увеличить… Украина, совершающая, как и в 2014 году, топорные действия, вызывающие отвращение на Донбассе.

Речь идет об истерике в западных посольствах и киевских СМИ по поводу «незаконности» голосования. Параллельно высокопоставленные украинские дуболомы угрожают карать жителей ЛДНР за участие в кампании.

Теперь поход на участки становится делом принципа, комментирует донецкий депутат Владислав Бердичевский.

«Такого пристального внимания США и ЕС к выборам в ДНРЛНР я даже не ожидал Подключившиеся к предвыборной агитации глупые украинские политиканы, блохеры и сми еще процентов на 20 как минимум увеличат явку. Даже уныло сидевшие дома всепропальщики сказали, что тут что-то не то, и раз Запад так возбудился – нужно идти голосовать. Спасибо вам, малята, теперь на выборы пойдет и моя 90-летняя соседка, и абсолютно аполитичный айтишник из соседнего подъезда», – рассуждает депутат.

«Я вот всё думал: «Выборы-выборы. Не пойду никуда. Как говаривал один персонаж из фильма про разведчиков: «Я агроном… политикой не интересуюсь». Но теперь точно пойду. А почему. Да потому что посмотрел с утра новости. Сраные янки», – подтверждает участник ополчения из Горловки Алексей Петров.

В том, что в Донецке и Луганске готовы в очередной раз утереть нос Киеву – сомнений нет. Но главный вопрос остаётся о том, что будет дальше?

Уже сейчас кандидат №1 обещает с билбордов мирную жизнь и достойные пенсии. Всё это, безусловно, хорошо и правильно, но всех волнует, как оно выйдет на деле. Тем более, что ежедневно с линии фронта приходят сообщения об ожесточенных перестрелках, а власти Украины смакуют варианты «хорватского сценария». К слову, новые власти ДНР молчат о судьбе военного производства, запущенного ушедшей командой Александра Захарченко – новых видов артиллерийских вооружений. Тех самых «снежинок» и «чебурашек», показанных на параде Победы 9 мая в Донецке.

Решать предстоит и проблемы не только в военной экономике. Увеличившийся перед выборами до 13 тысяч рублей в месяц размер средней зарплаты вряд ли можно считать достойным. Поступают и тревожные сигналы с химического гиганта «Стирол», где рабочие жалуются на отсутствие денег.

За будущее нескольких миллионов людей, поверивших в 2014 году в Россию, ответственность несут не только руководители ЛДНР, но и авторы нынешнего безальтернативного формата выборов, пишет в своем блоге работавшая в зоне боевых действий журналист Марина Ахмедова из журнала «Русский репортер».

«Это родная наша земля, и она страдает от оторванности от России. Ее степи, шахты, сады возле простеньких деревенских домов – от них так и пахнет русским. За годы войны на Донбассе, которая длится уже пятый год, все, что оставалось у людей – это их дух, их русскость и их воля, за свободное изъявление которой они заплатили кровью, мясом и смертями», – напоминает автор.