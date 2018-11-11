Выборы в Донбассе: Начались украинские провокации

11.11.2018, Донецк, Владимир Гладков

Армия ДНР сегодня находится в состоянии боевой готовности, ожидая провокаций украинцев из-за проходящих в республике выборов. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал офицер одного из подразделений на участке фронта в посёлке Коминтерново гвардии лейтенант с позывным «Блэк».

Утром перед открытием участков уже была осуществлена диверсия на оптоволоконной магистрали, в результате чего начались перебои в работе донецкого оператора сотовой связи «Феникс». Также с утра воскресенья из-за повреждения кабеля пропал сигнал украинского оператора «Vodafone» («МТС-Украина»).

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Удерживающие рубежи на линии фронта военные рассказывают, что сейчас опасность представляет активизация украинских беспилотников.

«Укропы» начали использовать так называемые тактические беспилотники, которые переносили ВОГ-17 от АГС с небольшими доработками, чтоб он мог скидывать на головы мирных жителей.

В основном они урон приносят такой: по домам бьют, два дома точно сгорело именно от ВОГов, и по мирным жителям – по скоплению именно в центре деревни стреляют.

Мы сразу не поняли, что происходит. Потом быстренько организовали противодействие этим беспилотникам, и буквально в течение небольшого времени мы больше трёх штук точно «посадили» – сбили.

«Укропы» не ожидали такого от нас, и две недели была тишина гробовая, не летают вообще. Мы им просто, скажем так, закрыли небо», – рассказал Блэк.

«В целом днем стало тише, ночью – нет. Точно так же работают тяжелый пулемет, пулеметы ПК, автоматы. 80-тые мины прилетают, РПГ», – отметил он.

Офицер опасается, что украинцы сегодня, в день голосования, могут предпринять масштабную провокацию.

«Я думаю – да, они готовятся к масштабной провокации, скорее всего на 11-е число… может позже. Не дать проголосовать, выборы провести», – сказал военный.