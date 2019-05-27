Выборы в Европарламент: Для России ничего не меняется

27.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

С 23 по 26 мая страны-участники Евросоюза выбирали депутатов в наднациональный Европарламент. Эти девятые по счёту прямые выборы на территории Западной и Центральной Европы с населением в полмиллиарда человек важны не только для будущего ЕС, но и для его внешних партнёров, поскольку проходили они на фоне санкций против России, скорого ввода в эксплуатацию газопровода «Южный поток – 2», неразрешённого военного конфликта на Украине и повисшего в воздухе Брекзита.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Великобритания, пока Брекзит не оформлен окончательно, всё ещё числится членом ЕС, так что и ей пришлось проходить процедуру выборов в Европарламент.

Не забудем, что ЕС до сих пор маячит заманчивой морковкой перед носом правящих «европейских романтиков» на Украине, в Молдавии, Грузии, Армении. И от того, как глубоко изменится расклад сил в Европарламенте, будут зависеть дальнейшие метаниях этих постсоветских республик.

Наконец, было интересно наблюдать, как европейцы, подобно американцам во время президентских выборов 2016 года, разыгрывали «русскую карту»: влияние вездесущих «русских хакеров» на различные сферы европейской жизни, «русский след» в Брекзите и движении за независимость Каталонии, навешивание ярлычков «пророссийский» для демонизации оппозиционных политиков, и другие неспортивные методы манипулирования мнением избирателей.

С каждым годом всё больше европейцев разочаровываются местными и наднациональными органами власти, занятыми обслуживанием интересов американцев в ущерб интересам европейским, неадекватной любовью к мигрантам, воинствующей политкорректностью, приверженностью к глобализации и скатыванием к конфронтации с Россией. Кроме Польши. В этой стране к конфронтации с Россией и гегемонистским планам США в Европе относятся благосклонно.

В общем, выборы в Европарламент-2019 интересны тем, что вырвавшиеся из маргинального гетто (куда их упорно загоняли правящие толерасты) евроскептики намерены заметно фрагментировать политическую картину ЕС, внеся в неё недостающие краски и оживление.

В ЕС всё большей популярностью у избирателей пользуются партии, выдвигающие чёткие и понятные программы: «зелёные» (выступающие за защиту окружающей среды и право человека жить в чистом мире, но в то же время эксплуатирующие такие модные массовые фобии, как ГМО и «глобальное потепление»), националисты (требующие большего суверенитета и жёсткого контроля за миграционными потоками) и даже некоторые левые либералы, выступающие с жёсткой критикой национал-популистов, заставляя их не переходить черту, за которой национализм уже неотличим от фашизма.

Опубликованные результаты выборов гласят, что евроскептиков и националистов в новом составе нового состава Европарламента прибавилось. Самым большим сюрпризом стала не только рекордная для ЕС явка на участки для голосования – почти 51% – но и итоги выборов во Франции и Италии. Партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Лига севера» Маттео Сальвини, выступающие против антироссийских санкций и за признание Крыма российским, заметно увеличили присутствие в Европарламенте.

В Германии, особенно в восточных землях, заметен рост симпатий к правой партии «Альтернатива для Германии», демонстрировавшей готовность к сотрудничеству с Москвой. В федеральных землях Саксония и Бранденбург АдГ и вовсе лидирует.

Ещё один пончик – 82-летний Берлускони, имеющий особые связи с Путиным, передавший в своё время ряд передовых итальянских военных технологий России, теперь тоже евродепутат.

Всё это, безусловно, духоподъёмно и лишний раз доказывает, что в общеевропейской политике доля евроскептиков будет неуклонно расти, но не настолько, чтобы кардинально повлиять на нынешний курс Евросоюза.

На Украине результаты выборов в ЕП стали поводом для торжества: «Друзья Путина не прошли!», несмотря на то, что «друзей Украины» в законодательном органе ЕС изрядно поубавилось.

Наибольшее количество мест на ближайшие пять лет в ЕП получила Европейская народная партия (коалиция из правоцентристов, христианских демократов, народных партий). Её депутаты займут 179 мест из 751 места (-38 мандатов).

Второе место занял Прогрессивный альянс социалистов и демократов – 150 мест (-37 мандатов).

Тройку лидеров замыкает Альянс либералов и демократов для Европы (партия Макрона и другие) – 107 мест (+38 мандатов).

Депутаты Группы «зеленых» и Европейского свободного альянса получили 70 мест (+18), представители Группы европейских консерваторов и реформистов – 58 мандатов. Избранники от Европы свободы и прямой демократии получили 56 мандатов, а представители Группы Европы наций и свободы – 58.

Еще 39 мест в Европарламенте займут депутаты Конфедеративной группы Европейских объединенных левых и Нордических зеленых левых. Семь мест займут независимые депутаты.

Итого четыре центристские партии получили 506 мандатов из 751 (67,4%). По сравнению с прошлыми выборами, их потери составили 19 мандатов. Евроскептики и националисты заработали в общей сумме 172 мандата (примерно 23%), за левыми – 38 мандатов (5%).

Русский союз Латвии получил 6% голосов и сохранил присутствие в Европарламенте. 17% партии «Согласие» обеспечили бывшему рижскому мэру Нилу Ушакову и его бывшему заместителю Андрису Америксу почётную ссылку, практически синекуру.

Любопытная картина предпочтений избирателей сложилась в Польше. Страна раскололась пополам. Западные воеводства и Варшава высказались за либералов, тогда как восточные – за консерваторов с социалистическим уклоном. Выводы делать рано, но было бы интересно понаблюдать за процессом в динамике.

В общем, картина ясна. Катастрофа либеральной Европы отменяется. Евроскептики получили больше мест в Европарламенте, но их явно недостаточно для смены курса европейской политики. И это тем более удивительно, что предыдущие выборы 2014 года проходили до того, как в Европу устремились миллионные толпы мигрантов.

Для России это означает, что всё будет идти по-прежнему. Бог с ним, что «друзья Путина» не прошли. Куда хуже, что не победили друзья Европы, выразители европейских, а не глобалистских интересов. Правда, и раньше не было особых иллюзий, будто относительный подъем националистов что-то изменит для нас к лучшему. Даже если евроскептики захотят сменить курс, сил на это в условиях острой политической борьбы и общей неразберихи у них не будет.

На ближайшие годы Евросоюз будет занят внутренними проблемами, прежде всего – выстраиванием некой новой модели развития. На этот период отношения с ЕС становятся малопродуктивными для внешних партнеров. Максимум – можно пытаться поддерживать нынешний худой мир, о кардинальной смене парадигмы не может быть и речи.