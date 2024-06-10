Выборы в Европарламент: несмотря на проблемы у Макрона и Шольца антироссийский курс побеждает

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Завершились выборы в Европарламент. Они прошли в 21 стране ЕС, обьединяющем 450 миллионов избирателей. В целом, несмотря на отдельные моменты, их результаты нельзя назвать какими-то сенсационными.

На этих выборах проголосовало чуть более половины (51%) избирателей, имеющих право голоса. «Хотя мы все еще ждем результатов из Италии, 51% — это положительный знак для европейской демократии», — заявили в Европарламенте.

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Хотя в разных странах ЕС своя специфика, однако, несмотря на определенные успехи крайне правых и крайне левых, большинство в новом созыве ЕП все же удержат партии умеренного спектра – от социал-демократов, либералов и зеленых до консерваторов из Европейской народной партии. Последние кстати, и победили в общеевропейском масштабе, получив в нем самую большую фракцию.

В Словакии на выборах в Европейский парламент партия «Smer» недавно раненого в ходе покушения премьера Роберта Фицо, вопреки предвыборным опросам, которые указывали на потенциальную победу, проиграла выборы, заняв лишь второе место и уступив первенство оппозиционной проевропейской «Прогрессивной Словакии» Михала Шимечко, получившей 27,81% голосов. в то время как партия “Smer” премьер-министра Роберта Фицо получила только 24,76%.

В Венгрии – без перемен. Там ожидаемо лидирует ФИДЕС Виктора Орбана. Она может получить 11 мест в Европарламенте, а еще одна правая партия партия «Тиса» — 7-8.

Зато в Бельгии правящие либералы Александра Кроо потерпели поражение. Сам премьер Бельгии после этого заявил об уходе в отставку.

«Для нас это чрезвычайно тяжелый вечер. Мы проиграли эти выборы. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я несу ответственность за это. Я сконцентрируюсь на текущих делах до назначения моего преемника. Я уверен, что нам как можно скорее нужно новое правительство», — сказал Александр де Кроо.

В Испании побеждают оппозиционные правоконсерваторы – Народная партия. А в Греции правящие консерваторы из «Новой демократии» Кириакоса Мицотакиса удерживают лидирующие позиции, оставшись при своих. В Австрии вероятным победителем называют правопопулистскую Партию Свободы.

В ФРГ на выборах в Европарламент побеждают консерваторы из Христианско-демократического союза. У блока ХДс/ХСС предварительно около 30% голосов, на втором месте с большим отрывом праворадикальная «Альтернатива для Германии». с 16,5% голосов. Результаты партий правящей «семафорной» коалиции сильно скромнее. СДПГ Шольца занимает лишь третье место с 14% голосов. Проценты зеленых и свободных демократов – еще меньше.

Во Франции лидером выборов в Европарламент стало праворадикальное Национальное обьединение Марин Ле Пен. На втором месте с 15 % партия президента Макрона, а на третьем, с разницей в один процент – социалисты. Далее идут сторонники Меланшона из левого обьединения «Непокоренная Франция», республиканцы и зеленые.

Наблюдатели отмечают успех откровенно профашистский обьединений типа партии «Реконкиста» бывшего журналиста Эрика Земмура, получившей более 5 % голосов. А вот коммунисты остались во Франции за бортом Европарламента, не преодолев проходной барьер.

Как известно, Эммануэль Макрон уже обьявил о роспуске Национального собрания и назначении на 30 июня-7 июля двухтуровых досрочных выборов в парламент. Это серьезный и рискованный для шаткой проправительственной коалиции шаг и далеко не факт, что выборы дадут ей усилиться, однако на сторонников Макрона играет фактор неожиданности – сжатые сроки могут сыграть им на руку.

В отличие от Макрона и Шольца, у премьер-министра Польши Дональда Туска нет причин беспокоиться. В Польше победили еврооптимисты из правящей премьерской Гражданской коалиции – с результатом 38,2%, что соответствует 21 мандату.

Туск сказал сторонникам, что ждал этого момента 10 лет. Низкая явка на востоке страны помогла в этот раз. Как и стратегия, направленная на то, чтобы обойти националистов, сосредоточив кампанию на обороне и пообещав укрепить границу с Белоруссией.

Наконец, общие итоги и прогнозы. Первые официальные итоги выборов в Европарламент подтвердили, что поддерживающая Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия лидирует и получает 186 мест из 720

«Сегодня хороший день для ЕНП. Мы победили на европейских выборах, друзья мои. Мы — самая сильная партия, мы — якорь стабильности… Вместе с другими мы построим бастион против левых и правых крайностей. Мы остановим их!», — сказала председатель Еврокомиссии, получив в ответ хор голосов, скандировавших: «Еще пять лет».

Второе место у евросоциалистов, на третьем – евролибералы. Фон дер Ляйен пообещала уже 10 июня начать работу с социалистами и либералами по созданию «широкого большинства для сильной Европы». Новое большинство в ЕП станет проукраинским, обещает она.

Также Урсула фон дер Ляйен уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии (она возглавляет ее с 2019 года).

Так или иначе, вряд ли оправдается ставка на развал нынешнего европейского проукраинского консенсуса и провал макроновских планов по укреплению поддержки Киева. Внешней политикой во Франции занимается президент. И не исключено, что именно нынешний успех партии Ле Пен вынудит французский политикум привычно сплотиться вокруг президента, как уже бывало не раз в истории – чтобы не дать ультраправым прийти к власти.

Моделируя будущий состав Европарламента наблюдатели говорят, что несмотря на локальный успех радикалов, по итогу бал будут править вполне системные центристы и либералы. Что бы там не говорили отдельные наши фантазеры о скором распаде ЕС, но западная политическая система довольно устойчива именно благодаря своим институтам.

И, давая возможность выпуска пара недовольства за счет голосования за разного рода популистов она все равно по итогу сводит все к более-менее единому знаменателю. Это не «слабость» Европы, а ее встроенная системная особенность, которую необходимо учитывать.