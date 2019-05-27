Выборы в Европарламент продемонстрировали стремительную румынизацию Молдовы

27.05.2019, Москва, Елена Острякова

Почти 38 тысяч молдаван, имеющих румынские паспорта, приняли участие в голосовании на выборах в Европарламент. Об этом сообщает Центральное избирательное бюро Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организаторы выборов в молдове увеличили число избирательных участков всего на один по сравнению с 2014 годом. Их стало 36. Однако, как выяснилось, интерес к румынским выборам за минувшие пять лет занчительно вырос. В них приняло участие в четыре раза больше человек, на некоторых участках образовались очереди.

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Избиратели в Молдове были одними из самых активных участников выборов, наряду с избирателями из Италии, Испании, Германии и Великобритании

При этом в выборах приняло участие ориентировочно менее одной десятой всех обладателей румынских паспортов. Точных данных о том, сколько их проживает в Молдове, нет. Предполагают, что 300-400 тыс чел. (около 10% населения РМ). В 2009 году тогдашний президент Румынии Траян Бэсеску заявлял о намерении выдать паспорта миллиону молдаван.

Итоги голосования в Молдове показали, что среди обладателей румынских паспортов большим авторитетом пользуется прозападный блок ACUM, который агитировал за Национал-либеральную партию. Она набрала в Молдове 35,7% голосов, это почти на 8% больше, чем в Румынии.

Один из лидеров ACUM Андрей Настасе поспешил поздравить своих сторонников.

«Спасибо, люди добрые! Вместе мы снова победили. Мы победили в Европе, мы победили в Румынии, но, возможно, самая важная победа – это победа дома», – радостно написал Андрей Нэстасе в «Фейсбуке».

А вот партия Pro Romania, по спискам которой выдвигался экс-премьер Молдовы Юрие Лянкэ, считающийся близким к олигарху Владу Плахотнюку, получила голоса лишь 3,9% молдавских избирателей. В целом по Румынии за нее проголосовало 6,7%.

Молдавский политолог Сергей Чебан полагает, что для Молдовы нынешние выборы в европейский парламент знаменуют очередной шаг на пути политического поглощения Румынией.

«Все больше молдавских граждан с паспортами Румынии реально ощущают свои политические права и осознают себя полноправными членами румынского общества. Это значит, что стратегия Бухареста работает на практике, и те, кто получал паспорт из прагматичных интересов путешествий и работы в Европе, постепенно становятся румынами, а не жителями Молдовы с гражданством Румынии», – заявил Чебан RTA.

Согласно Закону о румынском гражданстве (№21 от 1991 г.), гражданство приобретается с даты принесения клятвы на верность Румынии. После этого выдается сертификат о гражданстве. Присягу можно принести в ANC или в дипломатических миссиях или консульствах Румынии за рубежом.