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Российский певец Николай Басков вслед за своим коллегой Филлипом Киркоровым решил принять участие в агитации на выборах башкана Гагаузии (автономия в составе Молдовы).

Он записал ролик в поддержку кандидата от партии «Шор» Евгении Гуцул и пообещал приехать в гагузскую столицу Камрат в случае ее победы.

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Партия «Шор» названа так в честь своего лидера и создателя – криминального олигарха и мужа певицы Жасмин Илана Шора. В 2015-2019 годах Шор был примаром (мэром) молдавского города Оргеева.

«Я обязательно приеду в Гагаузию – уютный уголок Молдовы, который усилиями моих друзей Илана Шора и Евгении Гуцул станет настоящим краем мечты. Я знаю, что преображение возможно, и пример Оргеева, где я уже выступал с концертом, яркое тому свидетельства. Теперь дело за вами. Именно вы должны решить судьбу своего региона, выбрать, кому его доверить. Для меня расстояния не преграда, когда есть уверенность, что на сцене в Комрате ждут друзья, и подпевать будет весь гагаузский народ во главе с башканом Евгением Гуцул», – сказал Басков.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон, поддерживающий другого кандидата, с трудом скрыл обиду на Россию, командировавшую на выборы в Гагаузии своих «лучших сынов».

«Что касается сообщений артистов, это их решение. Мы не хотим это комментировать. Поддерживает нас Москва или нет, для нас важна поддержка граждан. По сравнению с другими, я лично и наши коллеги меньше заинтересованы в поддержке Вашингтона, Брюсселя, Бухареста или Москвы», — сказал Додон.

В Кишиневе скептически отнеслись к порыву российских артистов.

«Лучше бы Киркоров с Басковым рассказали бы биографию шоровского кандидата в башканы. На Родине о ней слыхом не слыхивали. Ждем еще ролики Надежды Бабкиной и казацкого хора», – написала в своем ТГ-канале молдавская тележурналистка Елена Пахомова.

ЦИК Молдовы зарегистрировал на выборах гагаузского башкана 8 кандидатов, из которых только один представляет интересы прозападного молдавского президента Майи Санду, а остальные – оппозиционные силы. Гагаузия известна своими пророссийскими настроениями.