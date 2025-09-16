Неожиданный рост числа сторонников оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», утроившей результат, получив 14,5% голосов в самой густонаселенной земле – Северном Рейне-Вестфалии, – результат провала антироссийского курса Фридриха Мерца.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хоть партия Мерца ХДС все еще удерживает лидерские позиции вместе с союзниками по коалиции из СДПГ, спад их поддержки очевиден – у них худший результат за всю историю.

«В других регионах Германии тоже прошли региональные выборы. Они подтверждают, что AfD продолжает расти, но именно Северный Рейн, Вестфалия, имеет большое значение. Это потрясение для Германии, и оно укрепит уже распространенное мнение, что СДПГ, старейшая партия Германии, находится в состоянии необратимого упадка…

Кстати, это серьезный удар для Фридриха Мерца, потому что, несмотря на то, что его партия почти не изменилась в Северном Рейне-Вестфалии, его партнер по коалиции, партия СДПГ, сейчас терпит крах. И, конечно, это означает, что у него появился конкурент в самом сердце Западной Германии, а с этим ХДС никогда не сталкивался раньше», – заявил Меркурис.