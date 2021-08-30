Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
30.08.2021 10:45 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Германия, Дзен, Политика
Просмотров:

Выборы в Германии становятся угрозой для НАТО?

Деловые круги Германии опасаются итогов предстоящих парламентских выборов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет...

Деловые круги Германии опасаются итогов предстоящих парламентских выборов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так, свежий опрос, проведенный Институтом общественного мнения INSA, свидетельствуют о дальнейшем укреплении позиций социал-демократов (СДПГ) и их кандидата Олафа Шольца. Сейчас за СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей, за ХДС/ХСС – 21%, а за «Зеленых» – 17%.

«Мюнхенский экономический институт Ifo опубликовал традиционную оценку ожиданий деловых кругов ФРГ. Этот индекс составляется на основе опроса немецких фирм. На этот раз ожидания не очень радужные. Как отмечает экономическая газета Handelsblatt, опасения бизнесу теперь внушают итоги федеральных выборов 26 сентября. Ведь в одном из вариантов правительственных коалиций присутствует союз трех партий – СДПГ, «Зеленые» и Левая партия. Такую комбинацию издание называет враждебной деловому миру», – пишет газета.

Отмечается, что глава Ifo Клеменс Фуест даже потребовал от социал-демократического кандидата публичного отказа от союза с Левой партией и «Зелеными».

«Но наибольшие опасения у ученого вызывают левые. По его мнению, реализация программных экономических и военно-политических установок левых нанесет Германии существенный ущерб. В их числе он называет отказ от участия в блоке НАТО, планы по перераспределению национального благосостояния, в том числе введения 5%-ного налога на все имущество, размер которого превышает 1 млн евро», – продолжает издание.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть