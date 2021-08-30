Выборы в Германии становятся угрозой для НАТО?

30.08.2021 10:45 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Деловые круги Германии опасаются итогов предстоящих парламентских выборов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Так, свежий опрос, проведенный Институтом общественного мнения INSA, свидетельствуют о дальнейшем укреплении позиций социал-демократов (СДПГ) и их кандидата Олафа Шольца. Сейчас за СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей, за ХДС/ХСС – 21%, а за «Зеленых» – 17%.

«Мюнхенский экономический институт Ifo опубликовал традиционную оценку ожиданий деловых кругов ФРГ. Этот индекс составляется на основе опроса немецких фирм. На этот раз ожидания не очень радужные. Как отмечает экономическая газета Handelsblatt, опасения бизнесу теперь внушают итоги федеральных выборов 26 сентября. Ведь в одном из вариантов правительственных коалиций присутствует союз трех партий – СДПГ, «Зеленые» и Левая партия. Такую комбинацию издание называет враждебной деловому миру», – пишет газета.

Отмечается, что глава Ifo Клеменс Фуест даже потребовал от социал-демократического кандидата публичного отказа от союза с Левой партией и «Зелеными».

«Но наибольшие опасения у ученого вызывают левые. По его мнению, реализация программных экономических и военно-политических установок левых нанесет Германии существенный ущерб. В их числе он называет отказ от участия в блоке НАТО, планы по перераспределению национального благосостояния, в том числе введения 5%-ного налога на все имущество, размер которого превышает 1 млн евро», – продолжает издание.