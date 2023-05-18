Выборы в Греции: Эллада имеет шанс избавиться от диктата Вашингтона и Брюсселя

Балканы погрузились в напряженную атмосферу общенациональных выборов. Если в Турции исход второго тура голосования практически предрешен, то у греков интрига сохраняется. 21 мая, на внеочередных парламентских выборах, гражданам Греции предстоит дать ответ на простой, но очень важный, вопрос: их любимая Эллада продолжит обреченно плестись в евроатлантической упряжке, или изберет независимый путь, отдавая приоритет собственным национальным интересам.

В Греции, как и у турок, за главный политический пост в стране, борются трое претендентов, но реальные шансы, только, у двоих – действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и лидера партии СИРИЗА и Коалиции радикальных левых сил Алексиса Ципраса.

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Мицотакиса трудно назвать самостоятельным политиком. Он, скорее, выступает в роли послушного исполнителя команд, поступающих от руководства ЕС. Его же раболепие перед другим «старшим братом», в роли которого выступают США, несет реальную угрозу безопасности страны. В греческом обществе всё чаще слышны голоса, призывающие избавиться от американских баз, не столько обороняющих небольшое балканское государство, сколько делающее из него реальную мишень… Наше издание уже касалось этой проблемы.

Позиции Мицотакиса и возглавляемой им «Новой демократии», партии правого толка и жесткой евроатлантической направленности, недавно заметно пошатнулись. Его партии, буквально чудом, удалось избежать назревавшего масштабного кризиса. Жуткая железнодорожная катастрофа рядом с городом Лариса, унесшая жизни 57 человек, послужила причиной массовых протестов по всем городам Греции. Обвинения звучали не только в адрес чиновников транспортного ведомства. Руководство страны, тоже, получило свою порцию народного гнева. Демонстранты заявляли: «Это был поезд смерти! Они знали об этом и ничего не сделали. Они не приняли никаких мер и отправили на смерть 57 человек». Четырем высокопоставленным железнодорожным чиновникам были предъявлены обвинения.

Трагедия произошла в конце февраля нынешнего года, и страсти постепенно стали утихать. За несколько дней до голосования Мицотакис лидирует в предвыборной гонке, хотя и с минимальным преимуществом. Он сам, и его однопартийцы, вздохнули с облегчением. Премьер вернулся к своему покровительственному и снисходительному тону в своих выступлениях и комментариях. Однако эта расслабленность может ему дорого обойтись. По результатам телевизионных дебатов его рейтинг заметно пошатнулся.

Кириакос Мицотакис выбрал очевидную в нынешней ситуации стратегию, выступая в роли «хранителя и гаранта стабильности». Действительно, экономические показатели в стране настраивают на позитивный лад. Однако стоит рядовому греку заглянуть в собственный кошелек – и оптимизма заметно убавляется. Макроэкономические достижения плохо согласуются с продолжающимся ростом цен на большинство продуктов и увеличением коммунальных затрат жителей страны. Недаром, от шести до семи миллионов греков живут сегодня за пределами Эллады, в более благополучных странах.

В адрес правящей верхушки звучат и другие обвинения. Например, левая греческая газета Avgi потребовала отправить Мицотакиса на скамью подсудимых!

«Тьма, круговая порука и кодекс молчания, безнаказанность и превращение Греческой Республики в авторитарный режим – всё это продолжится полным ходом, если партия «Новая демократия» получит хотя бы один голос на выборах 21 мая. Страна нуждается в демократических переменах! Правительство Мицотакиса запятнало себя скандалом с незаконной прослушкой и изнасилованием демократии в ходе попытки установить контроль над независимыми ведомствами и юстицией. Уходящий премьер по собственной воле решил превратить страну в государство, шпионящее за гражданами».

Главной и единственной альтернативой нынешней греческой политической верхушке является партия СИРИЗА и её лидер – Алексис Ципрас.

Резкие высказывания Ципраса, прозвучавшие в последнее время, позволяют противникам политика называть его европессимистом, и чуть ли не – русофилом. На самом деле, его одобрительные слова в адрес энергетической политики Российской Федерации, отрицательное отношение к «украинской военной афере» и некоторым инициативам руководства ЕС, продиктованы реалистичной оценкой политической ситуации в мире и заботой об интересах самой Греции.

Ципрас давно призывает к консолидации всех левых сил в стране. И в предвыборных речах он обещает, что уже на следующий день в Греции будет работоспособное правительство и его политическая сила «протянет руку» другим «левым» – партии ПАСОК и коммунистам.

Есть у Алексиса Ципраса и уязвимые точки. В период 2015 – 2019 годов он уже занимал кресло премьера. Этот период был отмечен жесточайшим финансовым и экономическим кризисом в Греции. Ему пришлось пойти тогда на крайне непопулярные среди населения меры. Греческие избиратели не скоро забудут те времена…

Некоторые местные СМИ, в частности портал Protagon, справедливо указывают на недостаточно четкую программу, предложенную партией СИРИЗА:

«Находясь в оппозиции, всю свою стратегию партия направила против премьер-министра Мицотакиса, однако, как демонстрируют результаты опросов – это было неверное решение. Избрав эту линию, партия оставила на обочине всё прочее, и прежде всего – трезвый программный дискурс».

Разрыв между оппозицией и партией власти, по оценкам различных опросов, составляет около 5%. Алексис Ципрас утверждает, что определить конечный результат выборов могут несколько тысяч человек! Согласно официальной статистике 10 процентов избирателей находятся в так называемой «серой зоне», они еще окончательно не определились в своих симпатиях. Из этих 10% – 6 процентов – женщины, и 7 процентов – молодые люди до 45 лет. Вероятно, именно эта категория греческих граждан и определит исход выборов в Элладе.