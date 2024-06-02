Выборы в Индии – в третий раз с большим отрывом побеждают националисты

Сергей Рыжов.  
02.06.2024 12:38
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Индия, Общество, Политика


В Индии завершилась многонедельная общенациональная избирательная кампания по выборам в местный парламент Лок Сабху. Голосование шло в каждом из штатов – а их в Индии 29.

По предварительным итогам в третий раз подряд лидирует клерикально-националистический Национальный демократический альянс во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната партии») нынешнего премьер-министра Нарендры Моди. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, обнародованные телеканалом NDTV.

В Индии завершилась многонедельная общенациональная избирательная кампания по выборам в местный парламент Лок Сабху....

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Если верить экзит-полам, коалиция Моди получает большинство в нижней палате 543-местной Лок Сабхи. Там соратники премьера получат от 359 до 371 места. Включающая 28 партий оппозиционная светская коалиция I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, «Индийский национальный инклюзивный альянс развития»), во главе с наследником клана Ганди-Неру Рахулом Ганди , получает от 125 до 154 мандатов.

При этом подсчет голосов еще не завершен. Официальные итоги выборов избирком Индии планирует представить 4 июня.

Сам Моди обьявил в бывшем Твиттере, что реформы под правлением БДП «превратили Индию в пятую по величине мировую экономику».

Моди также утверждает, что оппозиционный альянс INDIA «не смог найти отклика среди избирателей». «Они кастовые, общинные и коррумпированные. Этот альянс не смог представить будущее видение нации. Благодаря этой кампании они расширили свой опыт только в одном – нападках на Моди», – отметил он.

Отметим, вопреки этим утверждениям именно партия Моди проповедует в своей актуальной политике индийский вариант крайне правых традиционалистских скреп с опорой на индусский фундаментализм. В частности, БДП и ее еще более радикально правые союзники разжигают неприязнь индусского большинства к индийским мусульманам. Во внешней политике Индия стала единственной страной южной и юго-востояной Азии, однозначно и безоговорочно поддержавшей Израиль в его конфликте с палестинцами.

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