Выборы в Иране: лидирует прозападный реформист, но впереди – второй тур

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По итогам обработки всех бюллетеней на выборах президента в Иране лидируют в гонке 69-летний прозападный реформист и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили.

Поскольку никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, Пезешкиян и Джалили встретятся во втором туре 5 июля, сообщает местный телеканал IRIB.

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Избирательным правом обладает 61,5 млн совершеннолетних иранцев. В выборах приняли участие 52,4% респондентов.

Как сообщил представитель ЦИК ИРИ Мохсен Эслами, Пезешкиян лидирует на выборах на большинстве участков и набирает 10,4 млн, а представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили — 9,5 млн.

Обнародованные сегодня с утра результаты вчерашних президентских выборов в Иране стали сенсацией разве что для наивных наблюдателей со стороны, слишком доверяющих тамошнему официозу – с его уверениями в том, что «все идет по плану» и народ как один сплотился вокруг исламских скреп в борьбе с американским империализмом и мировым сионизмом.

На самом деле картина происходящего в Иране гораздо сложнее, неоднозначнее и не вписывается в черно-белый пропагандистский формат. Все последние несколько лет Иран пребывает в ситуации глубокого общественного раскола и тяжелого социально-экономического кризиса.

Значительная часть общества устала от многолетнего засилья консервативной муллократии с ее «скрепами» и неспособностью обуздать инфляцию и безработицу. На все это наложились многомесячные массовые протесты имени курдянки Махсы Амини в крупных городах страны.

Так что у желания перемен значительной части иранцев есть серьезная база и подоплека.

«Реформист Масуд Пезешкиян выступает за возобновление «ядерной сделки», потепление в отношениях Ирана и США и пересмотр отношений с Россией. Понятно, что консервативные кандидаты из лагеря рахбара Али Хаменеи будут бороться с этим реформистом до последнего часа голосования. В связи с чем не исключено, что в связи с результатами голосования 28 июня в Иране состоятся массовые протесты, по масштабам сравнимые с событиями 2022 года», – такие прогнозы давал за пару дней до голосования российский политолог Максим Жаров.

Победитель перврго тура выборов президента Ирана Масул Пезешкиян

К счастью, пока экстремальные прогнозы не оправдались. Возможно потому, что реформисту все же не стали чинить препятствия и даже признали его победу в первом туре.

Его конкуренту Джалили не помогла ни протекция рахбара Хаменеи, ни даже то, что еще один фаворит консерваторов, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибафи, которому опросы давали 16,9%, накануне выборов снялся с гонки в пользу Джалили. Однако в этом случае простое суммирование слагаемых не принесло консерваторам автоматической победы.

Также не помогло Джалили и снятие кандидатуры мэра Тегерана Алирезы Закани, призвавшего Джалили и Галибафи «объединиться и не допустить образования третьего правительства Рухани». Напомним, один из предыдущих президентов Ирана Рухани считался по местным меркам «либералом» и при нем было некоторое потепление отношений с Западом.

«Масуд Пезешкиан родом из Мехабада, а это Западный Азербайджан, на секундочку. Важное обстоятельство для самого важного в стране азербайджанского клана. Ещё один плюс в копилку Пезешкиана, это его возраст – в сентябре ему исполнится 70, это президент одного срока, через 4 года над ним будет висеть возрастной ценз. Практикующий кардиохирург и академик Тебризского университета. Единственный реформатор, доползший до финала, и пообещавший в случае победы, сделать министром иностранных дел еще одного любимца либеральной улицы Зарифа. Говорят, Совету стражей он объяснил, что реформатор это он так, для виду, но в душе «истинный принципиалист». Академик не дурак», – пишет в своем тг-канале иранистка Юлия Юзик.

Представляющий реформистский лагерь Пезешкиян может оказаться верховному лидеру Ирана нужнее, чем кандидаты-консерваторы, рассуждает американская “Вашингтон пост”.

“Президентский функционал ограничен, но реформатор во главе с исполнительной власти необходим, чтобы снизить давление со стороны некоторых критиков режима, считают в Вашингтонском институте ближневосточной политики. Участие Пезешкияна могло бы стимулировать явку, потому что иранское общество уже долгое время демонстрирует апатию по отношению к электоральному процессу”, – говорилось в публикации буквально накануне выборов.

Другой вопрос, насколько Пезешкиян реально является фигурой, противоположной консервативному лагерю. В одном из публичных выступлений он уже заявил, что не собирается объявлять новую политику в стране: «Общая политика — это стабильность», – резюмировал экс-министр.

Учитывая то, что мы имеем дело с иранской политикой, какие либо прогнозы на итоги второго тура давать сложно. Остается лишь набраться терпения и подождать. Также стоит учесть что в политической системе Ирана президент – не первое, а второе лицо, после рахбара. Так что при любом раскладе ожидать слишком уж резких перемен не стоит. Перемены если и будут, то постепенные.