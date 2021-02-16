Выборы в Косово: чуда не произошло

16.02.2021, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Прогнозы экспертов оправдались: движение «Самоопределение» Альбина Курти, яро выступающего за присоединение южной сербской провинции к Албании, набрало наибольшее количество голосов – около 48%.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», свои голоса отдали 812 тысяч 984 избирателя, или 47% населения Косово.

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Голосование проходило в 38 муниципалитетах, на 2 тысячах 382 избирательных участках. Партия Альбина Курти, который из-за своей судимости не может быть депутатом, но при этом претендует на пост главы правительства, получит в парламенте, где всего 120 мандатов, более 50 мест. Для большинства же «Самоопределению» необходима коалиция.

Курти, скорее всего, заключит союз с Харадинаем. Но последний даст свою поддержку ему только при том условии, что займет пост президента ложной державы.

На севере Косово и Метохии, в сербских анклавах явка на досрочных парламентских выборах достигла 70%, заявили в организации «Демократия в действии» (DnD). Там выбирало своих представителей сербское нацменьшинство. В итоге партия «Сербский список» получила максимально возможные 10 мест в парламенте.

«В Северной Митровице «Сербский список» набрал 99,1 процента голосов, Трайкович, Рашич и Петкович (представители прооппозиционной сербской партии «Альянс за Косово» – ред.) – всего 0,9 процента.

Эти выборы прошли в особых условиях. Приштина всячески пыталась помешать нам. Большое спасибо президенту Сербии Александру Вучичу, директору Управления по Косово и Метохии Петру Петковичу и активистам, которые много работали в этой кампании и зашли в каждый дом», – прокомментировал победу представитель партии ГоранРакич.

Войдет ли «Список» в какую-либо коалицию в правительстве, будет ли это союз с Курти и Харадинаем, пока сказать сложно, однако эксперты не отрицают и такого развития событий. Официальных же заявлений от этой политической силы на данный момент не поступало.

«Думаю, что «Сербский список» хочет войти в правительство с кем угодно, потому что власть так легко не оставляется. Поступит ли Альбин Курти, как на предыдущих выборах, и отдаст сербам два министерства, в случае, если те не будут в коалиции с ним – будет понятно потом», – высказал свою позицию по данному вопросу директор РТВ КиМ Исак Воргучич.

Чего же ждать Сербии от нового «старого» лидера? Одно ясно – решать сербский вопрос он пока не намерен. После своей победы Курти заявил, что диалог с Сербией «будет пятым или шестым приоритетом» нового правительства. Свою политику в этом вопросе кандидат на должность премьер-министра ложного государства намерен согласовывать с нынешним руководством США, делая ставку на Джо Байдена, который настаивает на процессе взаимного признания, или, иными словами, на отказе официального Белграда от своей южной провинции.

Президентство последнего играет на руку Курти – ведь еще год назад он был вынужден уйти в отставку с поста главы Правительства под давлением администрации Трампа. Тогда формальным поводом послужил его отказ ввести режим ЧС на территории КиМ, хотя сам политик назвал причиной свои разногласия соспециальным посланником госсекретаря США Ричардом Гренеллом, поддерживавшим идею восстановления авиа и железнодорожного сообщения между Приштиной и Белградом и в целом установления договоренностей и нормализации отношений любой ценой.

Теперь же все будет по-иному. Именно Курти выступает сейчас за полный или частичный пересмотр Вашингтонских соглашений, однако возможно, что руководство США не будет в полной мере становиться на сторону Косово – банально потому, что в этом случае сможет утратить политическое влияние в регионе и уступить Китаю и России. Представитель заокеанских партнеров в регионе Западных Балкан Мэтью Палмер, также пока осторожничает в заявлениях.

«Мы сосредоточены на том, чтобы помочь Косово создать экономическое пространство, чтобы местная молодежь понимала, что у них в стране может быть позитивное будущее», – заявил он незадолго до старта выборов.

При этом ранее Палмер выступал за идею обмена территориями и обоюдного признания посредством диалога. Но теперь, с учетом новой повестки Вашингтона, она может измениться.