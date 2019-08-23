«Выборы» в Косово не сулят ничего хорошего сербам

23.08.2019, Москва, Елена Острякова

Позиции боевиков и военных преступников Хашима Тачи и Рамуша Харадиная в «парламенте» Косово только укрепятся после его перевыборов. Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

«Новый «парламент» поддержит линию косовских лидеров, а именно Хашима Тачи, «президента» самопровозглашенного Косово, и Рамуша Харадиная, который сложил с себя полномочия «премьер-министра».

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Исходя из того шоу, которое Харадинай устроил из своей поездки в Гаагу и сложения полномочий, есть вероятность, что он получит довольно неплохие результаты. Это негатив для Сербии», – сказал Бондаренко.

По его мнению, никаких шансов у сербских партий на предстоящих выборах нет.

«С учетом того, что сербы составляют не более 10% от населения Косово, соответственно, и шансы такие же. Сколько избирателей, столько и шансов. Больше при всем желании они не смогут набрать. А по факту даже меньше. Это выборы, которые сербам ничего хорошего не сулят», – сказал Бондаренко.

«Парламент» самопровозглашенного Косово в четверг проголосовал за самороспуск и проведение досрочных выборов. Соответствующее решение поддержали 89 из 106 присутствовавших депутатов («против» выступило только два парламентария). Решение о самороспуске «парламент» принял после недавней отставки «премьер-министра» Рамуша Харадиная из-за его вызова в качестве обвиняемого в Специальный трибунал в Гааге, который рассматривает военные преступления.