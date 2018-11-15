Выборы в ЛДНР были неизбежны – Путин ставит на место Украину

15.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Украина должна перейти к выполнению «Минских соглашений», а не заниматься осуждением выборов в республиках Донбасса.

Об этом, на пресс-конференции в рамках Форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Российский лидер подчеркнул, что выборы в Донбассе – это прямое следствие политически мотивированных убийств, которые и должен осудить Киев.

«Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем дело. Сначала нужно было бы осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные. Этим и вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, которые организуют подобные преступления. Конечно, выборы были неизбежны», – заявил президент РФ.

Он также добавил, что украинская власть не делает ничего для выполнения «Минских соглашений».

«Украинские власти сегодняшние не проявили желания выполнять «Минские соглашения». Они же ничего не делают для имплементации этих договоренностей. Ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, он до сих пор не вступил в силу. Это ключевой элемент урегулирования. Как будто так и надо, все ждут какого-то исполнения «Минских договоренностей» от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого предпочитает никто не замечать», – резюмировал Путин.