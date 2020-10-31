Выборы в Молдове: Угрозы для Приднестровья и России

31.10.2020, Тирасполь, София Русу

Итоги президентских выборов в РМ окажут непосредственное влияние на процесс молдо-приднестровского урегулирования, на отношения Кишинева и Тирасполя в целом.

Какие перспективы могут быть у Молдовы и Приднестровья при том или ином варианте развития событий? Свои прогнозы дали эксперты с обоих берегов Днестра в рамках дискуссионного клуба, организованного Институтом социально-политических исследований и регионального развития.

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Высказывается мнение о том, что 2021 год будет для переговоров упущенным годом – прогресса в урегулировании не будет, никто не будет готов заниматься Приднестровьем, пока окончательно не сформируется власть, то есть, как минимум, до выборов в парламент РМ. И правый, и левый фланг в Молдове рассматривают выборы президента (у которого не так уж много полномочий) как ступеньку для получения полноты власти в стране – успех президентской кампании может дать задел для успеха на последующих досрочных парламентских выборах.

Директор ИСПИРР Игорь Шорников полагает, что если на ноябрьских выборах победит Майя Санду – революционным или честным путем – она постарается развить успех в парламенте, правые силы возьмут верх и создадут коалиционное правительство.

«Что нас ожидает в этом случае? Начало переговорной работы перенесется на 2022 год, но мы столкнемся с полузабытой концепцией трех «Д» – демократизация, демилитаризация, декриминализация Приднестровья (этот план в начале 2000-х годов представил небезызвестный молдавский политический аналитик Оазу Нантой – прим ред.).

Переговорный процесс тогда деградирует. Кишинев захочет, вероятно, вести переговоры непосредственно с Москвой о ликвидации военного присутствия России, будет занят тем, чтобы подключать рычаги Евросоюза и Украины для давления на Приднестровье, пресекать «контрабандные потоки» – так они называют экспортно-импортные операции Приднестровья. Ожидать чего-то хорошего от победы Санду, по моему мнению, не стоит. Этот человек не имеет своей позиции по Приднестровью – все инструкции ей будут спускаться от западных партнеров», – говорит эксперт.

В случае победы действующего президента Игоря Додона, который сегодня сражается один против всех, коалиционное правительство будет создать сложно – социалистам едва ли удастся консолидировать власть в своих руках, считает Игорь Шорников. Но даже если это произойдет, отмечает он, придется вернуться к «Большому пакету по Молдове» – разработанному ранее командой Додона документу, который предполагает реализацию стратегического партнерства одновременно с Россией и ЕС, нахождение модели приднестровского урегулирования, закрепление за Молдовой нейтрального статуса и ликвидацию российского военного присутствия.

«Платой за нейтральный статус должно стать Приднестровье – это чрезвычайно опасный для нас сценарий. Правда, в этом случае молдавским дипломатам придется совершить турне по западным столицам, заехать в Москву, чтобы заново согласовать пакет по Молдове.

Сомневаюсь, что они смогут получить это согласие. Додон и социалистическая власть будут неудобны Западу, и давать такие козыри этой власти они не захотят. В России тоже не горят желанием вести диалог о ликвидации своего военного присутствия. Мне кажется, такая затея просто развалится, и нам придется вернуться к старому доброму формату “5+2”», – полагает директор ИСПИРР.

Он рассмотрел и другие варианты развития событий – например, когда Майя Санду побеждает на президентских выборах, а в парламенте берут большинство левые, или наоборот – побеждает Додон, а коалиционное правительство формируют правые. Эти сценарии Игорь Шорников считает менее опасными для Приднестровья: «процесс консолидации власти в Молдове будет не закончен, там будут заниматься своими проблемами, и это будет означать сохранение статуса-кво, который существует вокруг Приднестровья многие годы».

Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак констатировал, что сегодня в переговоры по Приднестровью находятся в стагнации, которая наступила, в том числе и по причине пандемии (нет возможности проводить полноценную челночную дипломатию, многосторонние форумы). Однако стагнация – «наименьшее из зол, которое может настичь Приднестровье в переговорном процессе», полагает он.

Эксперт высказал опасение, что правые силы в случае прихода к власти в Молдове «постараются в решении приднестровской проблемы задействовать ресурсы Брюсселя и Киева», «будут решать задачу по исключению Приднестровья из переговоров, чтобы договариваться не с ним напрямую, а с кем угодно в обход него».

Не питает иллюзий относительно действий правых сил на поприще урегулирования и молдавский политолог Александр Кориненко.

«Если правые победят, приднестровские переговорщики должны готовиться к тому, что их ткнут палкой, потом пнут ногой и будут смотреть, какой будет реакция. У правых есть разные теории, но на практике нет ничего – одни только рассказы о каких-то потерянных ключах от урегулирования и о том, где их искать. Прежде чем искать ключи, замки, двери, надо решить проблемы простых людей.

С приходом Майи Санду приднестровской проблемой займутся НПО, которые пишут правила трех «Д», которые будут сто раз ездить в Брюссель за консультациями, но реальных подвижек не будет», – прогнозирует Кориненко.

Додон же, если получит всю полноту власти (а он сделал на предстоящие выборы самые большие ставки), продолжит диалог с Приднестровьем в прежнем же ключе, говорит политолог.

«У него есть определенные дорожные карты, он бы с удовольствием стал президентом переходного периода – то есть, решить приднестровскую проблему к 2024 году, затем еще переходный период восемь – десять лет, потом новая конституция вступает в силу и т.д.», – отметил эксперт.

Руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун уверен, что приднестровскому МИДу «не придется скучать» в любом случае – вне зависимости от того, кто выиграет на выборах.

«Победитель выборов завязнет во внутрипозиционных молдавских окопных делах, и нужно будет показывать результат работы. Тут может получиться, что такой имитацией деятельности станут действия Кишинева в отношении Тирасполя. Будет удобно выдвинуть инициативу, написанную неважно кем, и носиться с ней по всей Европе. Толку, может, и не будет, но нервы подергают», – заявил Дирун.

Он, как и другие эксперты, указал на разность подходов политических сил Молдовы к приднестровской проблеме. «Если подходы команды Додона мы знаем и понимаем, то команда Майи Санду – совсем другая по мировоззрению, ценностям. Это видно, например, по оценкам роли и статуса миротворцев на Днестре. Для правых это лишь некое препятствие, которое нужно убрать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. С этим нам, возможно, придется столкнуться», – полагает руководитель ТШПИ.

Эксперты говорят, что потенциал выживания Приднестровья находится в прямой зависимости от степени российского влияния в регионе, которое на протяжении последних лет сокращается. Приднестровцы потому и являются заложниками развития внутриполитической ситуации в Молдове, что Россия теряет здесь рычаги влияния.

Политический аналитик из Кишинева Владимир Букарский предостерегает, что Молдова будет предпринимать шаги для того, чтобы это сокращение продолжалось, будет стараться лишить Приднестровье любой помощи из России, причем делать это планируется при помощи Украины (эксперт напомнил о последних заявлениях украинского министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова относительно «деоккупации» Донбасса).

«Наша общая задача – не позволить выдавить Россию из региона, не позволить уменьшить влияние России – как на правом, так и на левом берегу Днестра», – заявил Букарский.