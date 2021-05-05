Выборы в Молдове могут окончиться региональной заварухой
Молдавские националисты считают ПМР тормозом для реализации форсированного объединения с Румынией.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил экс-советник президента Молдовы Владимира Воронина, глава партии Гражданский конгресс Марк Ткачук, отвечая на вопрос, какая судьба ждет Приднестровье в случае победы на парламентских выборах правых сил.
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«Для всех, без исключения, молдавских правых Приднестровье – это территория, а не люди. Для них приднестровский вопрос – это вопрос исключительно территориальной целостности, а не гражданского единства. Приднестровье для них – это даже не чемодан без ручки. Это такое досадное препятствие, тормоз для реализации форсированного объединения с Румынией», – сказал политик.
По его словам, куда большую опасность представляет поиск поводов «избавиться от Приднестровья по какой-либо слишком уж уважительной причине».
«Для такой затеи нужна какая-то региональная заваруха. Причем ее последствия для приднестровского региона непредсказуемы», – подчеркнул Ткачук.
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