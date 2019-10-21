Выборы в Молдове: Оглушительный успех политика, которого критиковали российские СМИ

21.10.2019, Москва, Елена Острякова

В Молдове в воскресенье состоялись местные выборы. Российские СМИ, рассказывая об итогах кампании, делают акцент на результатах борьбы за кресло примара (мэра) Кишинева.

Арифметически там победил соратник президента Игоря Додона социалист Ион Чебан, который набрал чуть более 40%. Однако практически ему предстоит сразиться во втором туре с кандидатом от проевропейского блока ACUM Андреем Нэстасе (31%). Победа, если ориентироваться на расклад в муниципальном совете Кишинева, который также был избран вчера, может с незначительным перевесом достаться Нэстасе.

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Поединок двух главных кандидатов проходил предельно мирно, поскольку они представляют политические силы, входящие в нынешнюю правящую коалицию, а разрывать свой противоестественный союз ради кресла столичного примара президент Додон и премьер-министр Майя Санду пока не собираются.

Где действительно велась борьба без правил, так это в Бельцах. В этом русскоязычном городе баллотировался оппозиционный политик Ренато Усатый. Против него социалисты Додона использовали всю мощь не только своих, но и российских СМИ.

Там публиковались материалы об участии Усатого в разворовывании средств РЖД, «молдавском ландромате» (выводе огромных денежных средств из России), контрабанде наркотиков в компании с ныне сбежавшим из Молдовы олигархом Владом Плахотнюком.

«Социалисты понимают, что без вмешательства России они проиграют выборы. Но даже с вмешательством тех людей, которые помогают им сегодня за деньги в Москве, они ничего не добьются», – прокомментировал эти публикации Усатый.

Его победа с результатом в 62% стала оглушительной для оппонентов. К чести Усатого, на пресс-конференции после подведения итогов голосования он воздержался от критики России.

Кстати, одной из причин, почему негативные материалы в эфире российского ТВ против Усатого не сработали, является политика самого Додона. За годы своего президентства он не так и не смог вернуть в эфир политические программы российских телеканалов.

Даже после свержения власти олигарха Плахотнюка он не решился поставить вопрос об этом перед своей ситуативной союзницей Санду. Таким образом, публикации в московских СМИ никак не повлияли на мнение русского города Бельцы.

Стоило ли так «мочить» Усатого, который, судя по его поведению, очень хочет стать для Москвы «своим сукиным сыном»? Биография у него пестрая, но связанная с Россией. По слухам, у него есть гражданство РФ. В свое время он был президентом компании «ВПТ-НН», которая сотрудничала с РЖД. Позже занимал пост старшего вице-президента Союза строителей железных дорог России. «Наша партия» Молдовы, которую возглавляет Усатый, сотрудничает с ЛДПР.

В прессе Усатого называли участником «солнцевской группировки», но до возвращения в молдавскую политику его имя фигурировало только в связи с мутной историей покушения на банкира Германа Горбунцова, который сам фигурирует делах об убийстве депутата Госдумы России Руслана Ямадаева и о покушении на бизнесмена Александра Антонова, главу Konvers Group из России.

Какой бы противоречивой ни была фигура молдавского бизнесмена, антироссийской ее назвать нельзя. В марте Усатый обнародовал копию постановления прокуратуры, в котором говорится, что тогдашний президент Украины Порошенко причастен к организации «ряда ОПГ, совершивших на территории Молдовы ряд особо тяжких преступлений». В постановлении написано, что «есть и подозрения в организации убийства родного брата Петра Порошенко — Михаила Порошенко». Как говорится, враг моего врага…

Главное, Усатый популярен в русских регионах Молдовы. Эту честно заработанную популярность не перебить из-за границы, так почему же не использовать ее на благо России?

«Если рассматривать эту кампанию как репетицию президентских и, наверное, досрочных парламентских выборов, то имеет смысл поменять нашу тактику в Молдове.

Если мы будем держать яйца в одной додоновской корзине, это приведет к потере влияния в этой стране. В итоге уступить придется американцам-европейцам. Одна надежда на Усатого! Но как с ним договариваться после того, что додоновцам позволили на нашем медиаполе?» – написал у себя в фейсбуке российский политолог Алексей Мартынов.

Усатый в свое время очень экзальтированно воспринял победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине и пообещал Молдавии перемены. Высока вероятность того, что он будет бороться за президентское кресло в следующем году. Повторить «подвиг Зе» ему вряд ли удастся, но мощным спойлером условно пророссийского Додона он станет.