Выборы в Молдове: Прогнозы экспертов

10.07.2021, Тирасполь, София Русу

В Молдове в воскресенье 11 июля пройдут досрочные парламентские выборы. В борьбе за места в 101-мандатном парламенте республики участвуют 23 электоральных конкурента. Это предвыборный блок коммунистов и социалистов, партия «Гражданский конгресс», партия «Строим Европу дома», предвыборный блок «Ренато Усатый», партия «Действие и солидарность», партия «Шор», движение «Speranța-Надежда», Демократическая партия, партия «Платформа “Достоинство и правда”», Партия национального единства, партия «Демократия дома», партия «Развития и объединения Молдовы», «Альянс за объединение румын», партия NOI, Зеленая экологическая партия, партия «Закон и справедливость», партия «Сила народа», Партия перемен, Партия трудящихся, партия «Новый исторический выбор», партия «Патриоты Молдовы», Партия регионов и независимый кандидат Вячеслав Валько.

Кампания проходила довольно ровно и стала продолжением борьбы основных политических деятелей – прозападной Майи Санду и считающегося пророссийским Игоря Додона, которые сразились на президентских выборах в ноябре 2020 года. Майя Санду тогда одержала верх, но ей было этого недостаточно. Поскольку президент в парламентской республике имеет ограниченные возможности, Санду нацелилась и на высший законодательный орган. Она добилась роспуска парламента и объявления досрочных выборов, и сегодня созданная ею партия «Действие и солидарность» (PAS) является главным фаворитом кампании.

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Эксперты по просьбе ПолитНавигатора назвали возможные итоги парламентских выборов.

Политолог Александр Кориненко уверен, что в новый созыв парламента попадают три политические силы.

«Это партия PAS, блок коммунистов и социалистов и партия «Шор». Под большим вопросом сейчас блок «Ренато Усатый». Во-первых, ему надо набирать не 5%, как для партии, а 7%, как для блока, во-вторых, он не смог сохранить за собой протестный электорат, хотя на президентских выборах он был лицом этой части избирателей. Ни одна партия не набирает большинство в парламенте. Вероятнее всего, только PAS может преодолеть отметку в 40 мандатов, а блок коммунистов и социалистов максимально приблизится к этому результату. Самое сложное – это учесть два фактора: насколько будет массовым голосование диаспоры и сколько приедет на участки избирателей из Приднестровья. Если, как прогнозируют эксперты PAS, ее западные партнеры реально мобилизуют более 300 тыс. избирателей в Европе и США, а жители Приднестровья не проявят интереса к выборам, то у Майи Санду есть реальный шанс получить желтое (политический цвет PAS – прим. автора) монобольшинство в парламенте», – сказал эксперт.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) Игорь Шорников полагает, что партия Майи Санду получит 45% голосов, левый блок – 33%, партия «Шор» – 6%.

«За бортом» могут оказаться блок «Ренато Усатый» с 6% голосов, левая партия «Гражданский конгресс» с 4% (для нее и это уже будет неплохой результат с учетом того, что она создана относительно недавно) и Платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе с 2% голосов. «Пройдет ли та или иная партия в парламент – будет решаться в ночь выборов. Слишком много оговорок по каждому моменту, чтобы делать точный прогноз. Я бы не стал полностью исключать прохождение в парламент Усатого и Гражданского конгресса и не стал бы утверждать, что Шор обязательно пройдет. Одно можно сказать точно – пропрезидентской партии РАS будут натягивать уверенное большинство», – уточнил Шорников.

Замдиректора ИСПИРР Андрей Моспанов уверен в разгромной победе пропрезидентской политической силы.

«Думаю, в этой кампании будут важны не столько те или иные цифры, сколько главный итог, – сказал эксперт. – Он, на мой взгляд, будет в том, что пропрезидентская партия «Действие и солидарность» завоюет самостоятельное парламентское большинство. Но если все-таки говорить о цифрах, то можно предположить следующее. «Действие и солидарность» (PAS) и блок ПСРМ-ПКРМ вместе получат около 80% голосов избирателей. 47-49% всех голосов достанутся PAS, 31-33% – левому блоку. Партия «Шор» получит свои 5,5 – 6% голосов и тоже попадет в парламент. Региональная клиентелистская партия, базирующаяся в одном из районов, – это, в общем-то, пока беспроигрышный вариант политического проекта для Молдовы. Странное впечатление осталось от предвыборной кампании блока Ренато Усатого, и не зря некоторые опросы показывают, что он не достигнет тех 7%, которые позволили бы ему попасть в парламент. Сам Ренато Усатый в этой кампании не показал ничего нового и вообще был куда менее заметен, чем во время выборов президента в 2020 году. В зависимости от того, преодолеет или нет блок Усатого проходной барьер, и распределятся места в молдавском парламенте. С учетом всех обстоятельств и факторов, повлиявших на прошедшую кампанию, PAS может получить от 52 до 57 мандатов, левый блок – от 32 до 37, «Шор» – 5-7, блок Усатого (если пройдет) – 7-8».