«Выборы в Молдове войдут в учебники как самая грязная кампания» – политолог
На прошедших в Молдове парламентских выборах правящая клика сделала всё, чтобы процент голосов жителей Приднестровья был мизерным – и это лишь один из примеров грязной игры команды румынки Майи Санду.
Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Александр Асафов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Отдельно стоит упомянуть, как были ограничены права жителей Приднестровья. Каким-то чудесным образом одномоментно начались ремонты на мостах, которые фактически блокировали людей в гигантских пробках, не давая им проследовать к месту голосования. Что характерно, количество участков для жителей Приднестровья было уменьшено в разы, кратно, от 40 до 13 участков.
Причём, именно приднестровские участки переносились в день голосования, людей пытались максимально запутать, потому что понятно, как относятся к правящей партии жители Приднестровья, в силу каких политических, экономических и иных дискриминационных обстоятельств. И возможности для их голосования были максимально затруднены», – привёл пример Асафов.
Он подчеркнул, что в целом выборы прошли рекордно грязно.
«Конечно, тот объём избирателей, который проголосовал за рубежом, который дал тот результат, наглядно показывает, что, по сути, правящая партия выборы внутри страны проиграла. Потому что граждане страны выбрали иначе.
Но был важен результат, он был заранее политически декларируем, были инвестированы колоссальные средства и усилия для того, чтобы выборы были с заданным результатом и полностью нелегитимны, с точки зрения общества…
Наверное, в новейшее время исследователи электоральных процессов на территории Европы ещё не видели настолько грязную кампанию, с таким объёмом различных средств по махинациям и фальсификациям. Это, конечно, войдёт в учебники», – заключил эксперт.
