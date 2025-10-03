«Выборы в Молдове войдут в учебники как самая грязная кампания» – политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На прошедших в Молдове парламентских выборах правящая клика сделала всё, чтобы процент голосов жителей Приднестровья был мизерным – и это лишь один из примеров грязной игры команды румынки Майи Санду.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Александр Асафов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отдельно стоит упомянуть, как были ограничены права жителей Приднестровья. Каким-то чудесным образом одномоментно начались ремонты на мостах, которые фактически блокировали людей в гигантских пробках, не давая им проследовать к месту голосования. Что характерно, количество участков для жителей Приднестровья было уменьшено в разы, кратно, от 40 до 13 участков. Причём, именно приднестровские участки переносились в день голосования, людей пытались максимально запутать, потому что понятно, как относятся к правящей партии жители Приднестровья, в силу каких политических, экономических и иных дискриминационных обстоятельств. И возможности для их голосования были максимально затруднены», – привёл пример Асафов.

Он подчеркнул, что в целом выборы прошли рекордно грязно.