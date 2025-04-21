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Назначение парламентских выборов в Молдове на 28 сентября — это шаг, в котором сочетается политический расчет, манипулятивная технология и стратегическая дальновидность.

Режим Санду выбрал дату, позволяющую избежать ярлыка «досрочных», но и не столь позднюю, чтобы граждане успели получить первые платежки за отопление. Это классический пример «соломонова решения» в духе западного политтехнологического прагматизма.

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Правящая партия «Действие и солидарность», сконцентрировавшая в своих руках всю полноту власти — от президентуры до Конституционного суда — подходит к выборам с рейтингом около 33%. Однако эта цифра не учитывает многочисленную зарубежную диаспору, особенно в странах ЕС. Именно там проживает электорат, который можно назвать «сектой свидетелей святой и непорочной Майи Санду». Эти граждане, находясь вне реалий молдавской повседневности, голосуют не за экономику и социальную стабильность, а за идеологическую иллюзию европейской модернизации.

Даже внутри страны у разочаровавшихся в ПДС сохраняется страх перед «возвращением пророссийских сил». Пропагандистская машина режимной власти при поддержке западных послов и структур, активно использует риторику «если не мы — придёт Путин». При этом дипломатические фигуры вроде посла ЕС Яниса Мажейкса не гнушаются откровенными угрозами: Европа «может пересмотреть» поддержку Молдовы, если граждане проголосуют «неправильно».

На этом фоне оппозиция выглядит разношёрстной, но обладающей потенциалом. Партия социалистов во главе с Игорем Додоном стабильно держит рейтинг в районе 18%. Её электорат — это традиционалисты, евроскептики, сторонники сближения с Россией. Однако её одиночество в грядущей избирательной кампании — минус. Ранее создаваемый блок с коммунистами распался: Партия коммунистов пойдёт отдельно, вероятно, в тандеме с партией «Будущее Молдовы» экс-премьер-министра Василия Тарлева. Совокупный рейтинг — 7%, что может обеспечить прохождение в парламент.

Любопытна ситуация с блоком «Альтернатива» — умеренно проевропейским объединением, включающим в себя экс-кандидата в президенты Александра Стояногло, партию мэра Кишинёва Иона Чебана и структуру экс-премьера Иона Кику. С рейтингом 12% этот блок представляет собой идеального будущего союзника ПДС. Тем более, что между этими партиями уже подписан «Пакт за Европу» — формальная основа будущей прозападной коалиции.

Неожиданным игроком вновь становится известный шоумен, бывший мэр города Бельцы и бывший обитатель московской «Рублёвки» Ренато Усатый и его «Наша партия». С 8% поддержки и отсутствием чёткой идеологии Усатый становится потенциальным «золотым голосом». Его персональная неприязнь к Додону и Шору, обиды на Москву — это те рычаги, на которые сделают ставку западные послы и ПДС. Власть уже сейчас тестирует его готовность участвовать в «технократической коалиции», предлагая кандидатуры уважаемых им лиц — экс-министров Нику Попеску и Лилии Дабижа — на пост премьер-министра.

На противоположном полюсе — блок «Победа» беглого политика Илана Шора. Формально его партию не допустят к выборам, но электоральный капитал останется. Это 12% протестных голосов, которые могут быть «растворены» при помощи административного давления, отсутствия альтернатив, либо перенаправлены к другим условно оппозиционным силам, готовым к сделке с ПДС.

Методы, которые будет использовать власть, уже известны. Манипуляции, давление, фальсификации, ограничение прав оппозиционных избирателей — это сценарий, отработанный в 2020–2021 годах. Будет задействован административный ресурс, «минирование» участков в Гагаузии и Приднестровье, закрытие участков в Москве под предлогом дипломатических сложностей — всё это элементы технологической войны против «неправильного» избирателя.

Если ПДС не наберёт большинство, будет предпринята попытка воссоздать прозападную коалицию в духе существовавших в 2009 – 2019 годах «Альянсов за европейскую интеграцию», прикрытую вывеской «проевропейского технократического правительства». Но суть от этого не изменится: сохранение прозападного курса под любым предлогом и любой ценой.

Грядущие выборы станут очередным референдумом о внешнеполитическом векторе Молдовы. Поэтому все противники геополитической стратегии Майи Санду и её партии должны осознавать: распыление голосов, голосование за так называемую «умеренную оппозицию» или политиков без чёткой идеологии — это прямой путь к воссозданию старого проевропейского альянса.