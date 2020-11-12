Выборы в Одессе: Чума на оба ваших дома

12.11.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

В Одессе весь актив моральных уродов — от «героев майдана» до «Нацкорпуса» —поддержал умеренно-ватного мэра Геннадия Труханова. А в Днепропетровске умеренно-ватные члены ОПЗЖ неожиданно поддержали накануне морального урода мэра Бориса Филатова, который «вешать потом». А горожанам выбирать — голосовать за фальшивый кубик Рубика, который невозможно собрать. Разгадывать поломанную головоломку. «Чудесный» выбор!

Рассмотрим на примере Одессы, где во второй тур выборов мэра прошли два бывших «регионала» – кандидаты Труханов и Скорик. Действующий мэр и нардеп от ОПЗЖ.

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Для начала определимся, а с чего вы решили, что они прямо ваши? Потому что оба бывшие члены Партии регионов (партии не врагов, но предателей), русскоязычные и чтящие 9 Мая? Ребята, вспомните биографию членов «Свободы», где к Компартии оказалась причастна даже бесноватая Ирина Фарион, или первые составы независимой Верховной Рады, набитые «мытцями», славившими Ленина до такой степени, что и самим ленинцам было тошно. Так что давайте честно — просто ни Труханов, ни Скорик не обещали «вешать москалей и жидов», не постят каждое 2 мая «шашлык из колорадов» и не называют русскоязычных «биомусором» (чего, правда, не скажешь про их друзей и соратников). Скажем так, они просто психически здоровы. За что вы, на фоне кандидатов от КВН и «Нацкорпуса», и проголосовали.

Идем дальше. В какой стране, не покладая рук, трудятся эти психически здоровые, расчетливые, «ваши» люди? Правильно — в оккупированной. То есть, если называть вещи своими именами, попутно с личным обогащением они служат оккупантам, даже если ненавидят их в глубине души. А «настоящие буйные» (близкие хотя бы по взглядам) убиты, уехали от преследований, в тюрьме или умыли руки от политики, а также люстрированы и декоммунизированы.

Оставшиеся, как Труханов и Скорик, все последние шесть лет только и доказывали, какая Украина суверенная, какой «Крым наш», и какие сепаратисты бяки (и не надо припоминать их пророссийски-пламенные, быть может, даже искренние речи, произнесенные до нацистского переворота 2014 года).

Поэтому, исходя из вышеперечисленного, мне все равно, кто из них двоих на посту мэра впихнет мне под окнами очередную ненужную детскую площадку.

А ваши, уважаемые избиратели, ценности — «Скорик опять к сгоревшему Дому профсоюзов цветы понес!», «Труханов обещал вернуть проспекту имя маршала Жукова!» — временно кончились. Сейчас, за два дня до выборов, кандидаты находятся в самой важной стадии предвыборной гонки под названием «Волк позорный, я же тебе кадык выгрызу!».

По идее, если бы речь шла о мирном времени, то, что могло бы стать лучшей предвыборной рекламой этих кандидатов? Учитывая, что соревнуются не политики, а мэры, понимай, завхозы. Да бытовуха! Например, если бы кто-то инкогнито слил на Ютуб видео, на котором Труханов держит за грудки проворовавшегося начальника ЖЭКа: «В моем городе вот-вот очередной дом рухнет, а ты, скотина, ничего не делаешь, а только деньги с жильцов берешь! В глаза, падла, смотри!». Или Скорик с командой ОПЗЖэшных юристов ловит на горячем начальника водоканала с поддельными документами — «Тут почему цена завышена, сволочь! Расстрелять! Переплату людям вернуть!»… И все это кто-то якобы снимает скрытой камерой.

Но вместо того, чтобы «заниматься чисткой сараев — прямым своим делом», что мы видим? Плевки в лицо своим же избирателям!

И тут речь не только о билбордах «Если ты не придешь на выборы, то вежливые люди могут прийти к тебе», авторство которых приписывают пиарщикам Труханова. Одновременно с этим одесситы массово сообщают в соцсетях, что им звонят с незнакомых телефонных номеров и угрожающе предупреждают, что «партия войны рвется к власти», что «если вы не хотите, как на Донбассе», то… вы правильно поняли — надо голосовать за Труханова. Трухановцы, понятное дело, это отрицают: билборды, мол, мог повесить, кто угодно, а у звонящих и подавно акцент рагульский — эту провокацию оппоненты заказали, чтобы раздраконить одесситов.

С другой стороны, СМИ сообщают, что при обыске в офисе бывшего нардепа Дмитрия Голубова СБУшники нашли «сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам». И бюллетени, дескать, напечатаны как раз для второго тура выборов, но главное — в них уже проставлены крестики за Скорика. Голубов, Скорик, ОПЗЖэшная тусовка тоже это отрицают, заявляя, что бюллетени подбросили сами СБУшники по заказу оппонентов.

И как в такой ситуации мыслить рядовому обывателю? Если борды с пугалкой о «вежливых людях» вешал Труханов, а бюллетени за себя подписывал Скорик, то зачем мне такие мэры? Если бордами и телефонными звонками Труханова подставляет Скорик, а бюллетени за Скорика подкидывает Труханов, то зачем мне такие мэры?..

А ведь одесситы доверились — своим голосованием в первом туре они показали, что не позволят руководить Одессой клоунам, ЕСэсовцам и нацистам. Однако кандидаты, получившие их кредит доверия, который ох как дорого стоит в эпоху разочарования и массового игнора выборов, повторюсь — в них плюнули.

Избирателей Скорика и Труханова словно вычеркнули из предвыборного праздника жизни — теперь это тема людей «с хорошими лицами», которые в своей тусовке уже выбрали Труханова и особо рьяно смешивают с дерьмом Скорика. Какие-то недальновидные.

Смотрите, ведь если при Труханове они просто продолжат жить размеренной сытой жизнью народного артиста на пенсии (и дальше им никто не будет мешать свозить на Дерибасовскую сено и кататься 2 мая вокруг Куликова поля на машинах, включая фашистские марши), то при Скорике наступит настоящее триумфальное возвращение на сцену и еще один звездный час! Это и протестные палатки под мэрией, и доносы в СБУ — хоть каждый день! И бесконечные срывы сессий горсовета. Шины горят, коктейли Молотова взрываются, депутаты в мусорники засовываются — та самая «боротьба», о которой кастрюли так грезят. И если разобраться, то Скорик в кресле мэра Одессы им намного выгоднее.

Другое дело, что уровень местного политикума таков, что пока ты бьешься в догадках, кто и на чью мельницу льет воду, оказывается, что фигуранты происходящего просто от природы дебилы.

Есть подозрение, что такими темпами дело дойдет не только до второго тура выборов, но и до третьего. Уже понятно, что с любыми результатами выборов многие будут не согласны. Также выборы могут быть признаны недействительными (механизм подбрасывания бюллетеней уже отработан). А проигравший кандидат однозначно подаст на своего оппонента в суд.

А вот как там проголосуют избиратели — складывается впечатление — самим виновникам торжества уже не важно.