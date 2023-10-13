Выборы в Польше: в Киеве опасаются получить вторую Словакию

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Медовый месяц в отношениях между Варшавой и Киевом закончился и больше не повторится.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет РБК-Украина.

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«В воскресенье 15 октября состоятся очередные зарубежные выборы, имеющие для Украины ключевое значение – поляки будут выбирать обе палаты своего парламента. Последние парламентские выборы в Европе, которые прошли в Словакии две недели назад, как известно, закончились с наихудшим для Украины результатом – была сформирована антиукраинская коалиция во главе с экс-премьером Робертом Фицо», – говорится в материале.

Отмечается, что по итогам словацких выборов «Украина на своей западной границе получила еще одну проблемную страну, наряду с Венгрией».

«Определенный, хоть и небольшой, риск получить что-то подобное есть и после польских выборов, хотя в целом Польша, очевидно, останется в проукраинской западной коалиции. Но как минимум на уровне риторики в отношении Украины напряжение может окончательно не спасть и после выборов. В любом случае, «медовый месяц» между Киевом и Варшавой, длившийся с прошлой зиму и примерно до этого лета, уже вряд ли повторится», считает издание.

Наиболее «потенциально опасным для Украины» сценарием называется формирование коалиции одной из главных партий с консервативной «Конфедерации».

«Эта партия – единственная из проходных, которая открыто выступает против помощи Украине. И, как и ПиС, может показать результат лучше, чем в соцопросах, за счет того же эффекта «стесняющегося избирателя», – опасается автор статьи.

При этом «конфедераты» утверждают, что останутся в оппозиции.

«Тем не менее, в Польше многие полагают, что, как принято в политике, предвыборные обещания после голосования будут несколько скорректированы. В таком случае, хотя «Конфедерация» в любом случае будет младшим партнером в коалиции, общий курс Варшавы она все же скорректирует в антиукраинскую сторону», – отмечается в публикации.

Не исключается вариант, при котором создать коалицию не получится и придется идти на новые выборы уже в следующем году.

«Мы как-то это переживем, ничего страшного. А вот для вас это будут плохие новости: все люди, которые причастны к оказанию Украине помощи, будут сидеть и ждать, чем все закончится», – сказал РБК-Украина один из польских собеседников.