14.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Политика, Россия
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Выборы в России постепенно переведут на онлайн-голосование


Россия будет последовательно вводить электронное голосование.

Об этом сегодня на встрече с экспертами заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы будем развивать электронное голосование, все современные технологии, я не уверена, что к следующей федеральной кампании мы тотально будем готовы осуществлять дистанционное электронное голосование. Мы проанализировали, да, сбоев не было. Но очень много проблем надо еще решить. Они связаны в основном с безопасностью – несанкционированном вторжением и так далее. Но мы будем наращивать этот процесс, то, что многие регионы будут в виде пилотных проектов охвачены. Если мы будем это внедрять, то не нужно будет применять ни многодневное голосование, ни досрочку, ни голосование  на дому. Они отомрут, как атавизм», – сказала Памфилова.

Днем ранее по поводу электронного голосования высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Считаю правильным предоставить гражданам  возможность голосовать онлайн. Участвовать в обсуждении законопроектов в электронной форме. Это тоже элемент современной демократии», – сказал Медведев.

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