Выборы в Сербии: Наблюдатели предсказывают победу блока Вучича

21.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Граждане Сербии активно принимают участие в парламентских и местных выборах, которые сегодня проходят в стране, на избирательных участках уже проголосовали лидеры всех крупных и узнаваемых политических движений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Всего в выборной гонке могут принять участие 6 миллионов 584 тысяч 376 человек, причем не только непосредственно в самой Сербии, но и за ее пределами.

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Свои голоса сербские избиратели могут отдать представителям 21 избирательного списка, включая такие авторитетные политические силы, как президентский блок «Александр Вучич – За наших детей!», «Ивица Дачич – СПС (Социалистическая партия Сербии – ред.) – ЕС (Единственная Сербия – ред.) – Драган Маркович Палма», «Доктор Воислав Шешель – Сербская радикальная партия», а также такие скандальные оппозиционные блоки, как ««Сергей Трифунович – Движение свободных граждан», «Гражданская группа: 1 из 5 миллионов», «Чедомир Йованович – Коалиция за мир», «Левиафан – Живем за Сербию», и этнические партии, некоторые из которых имеют откровенно сепаратистский характер – «ПДД (Партия демократического действия – ред.) Санджака – доктор Сулейман Углянин», «Албанская демократическая альтернатива – Объединенная долина», «Русская партия – Слободан Николич», «Союз воеводинских венгров – Иштван Пастор».

Агентство Reuters, ссылаясь на данные социологов, прогнозирует, что блок президента Сербии Александра Вучича по итогам этих выборов должен получить «комфортное большинство», в том числе по той причине, что избиратели, в целом, одобряют действия руководства Сербии во время пандемии коронавируса.

Александр Вучич

Сам Александр Вучич уже проголосовал сегодня в столичном районе Новый Белград, на избирательном участке, расположенном в здании Zepter International.

Также к полудню проголосовали и лидеры других выборных партий и блоков – Ивица Дачич, Воислав Шешель, Чедомир Йованович, Сергей Трифунович и другие.

Ивица Дачич

Воислав Шешель

Что характерно, как эксцентричный актер Сергей Трифунович с его «Движением свободных граждан», так и молодежная скандальная «Гражданская группа: 1 и 5 миллионов» ранее входили в прозападный оппозиционный «Союз за Сербию», пытавшийся путем уличных манифестаций и беспорядков сбросить нынешнюю сербскую власть. Однако намерение лидеров «Союза» – Драгана Джиласа, Вука Еремича, Бориса Тадича и других бойкотировать выборы, объявив их нелегитимными, поссорили политиков со вчерашними сторонниками, пожелавшими взять хоть сколько-то власти путем всенародных демократических процедур (так у Трифуновича – любимца белградской интеллигенции, есть неплохие шансы победить в центральных столичных округах). В итоге, в среде прозападных оппозиционеров произошел раскол, вчерашние соратники щедро поливали друг друга грязью, бойкот выдохся, а «Один из пяти миллионов», а затем «Союз свободных граждан», не изменив своим прозападным взглядам, пошли на парламентские и местные выборы.

Сергей Трифунович

Данные показывают, что активность избирателей на этих парламентских и местных выборах выше, чем на аналогичных выборах 2016 года, но ниже, чем на президентских выборах 2017 года. И, если тенденция сохранится и в остальные часы, то, в целом, явка составит более 50%.

Пока выборы проходят без каких-либо инцидентов, «ПолитНавигатор» следит за развитием событий.