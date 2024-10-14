Выборы в США: Трамп обещает американцам, в случае своего избрания, полноценную гражданскую войну

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в интервью правоконсервативному каналу Fox News предложил в день выборов задействовать армию для борьбы с «внутренним врагом».

Экс-президент США заявил, что его беспокоит не хаос со стороны его сторонников или иностранных деятелей, а «радикальные левые безумцы».

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В ходе интервью Трамп назвал самой большой проблемой США не внешнего, а «внутреннего врага». По его словам, в стране есть «плохие» и «больные» люди.

«Я думаю, что большая проблема – это люди взнутри. У нас есть очень плохие люди. У нас есть больные люди. Радикальные левые безумцы… Я думаю, что с этим легко справится Национальная гвардия, если это необходимо, или военные, если это действительно необходимо, потому что они не могут этого допустить», – сказал Трамп.

Нетрудно себе представить, во что может вылиться реализация идей Трампа на практике в условиях глубокого идейного и ценностного раскола Америки.

Тем временем главный оппонент Трампа от демократов, вице-президент Камала Харрис: опубликовала медицинское заключение, подтверждающее ее «физическую и психическую устойчивость» для выполнения обязанностей президента» США.

Как пишет французская Le Monde, со ссылкой на конфидента, настаивающего на анонимности,, 59-летняя Харрис надеется использовать это медзаключение, которое, к слову, не сразу было опубликовано в полном объеме, для разжигания дискуссии о когнитивных способностях ее 78-летнего соперника-республиканца Дональда Трампа.

Тем самым политтехнологи демократов рассчитывают обернуть против Трампа домашние заготовки его советников относительно «слабоумного» Байдена.

По словам врача Харрис, ее последний медицинский осмотр в апреле не выявил ничего «необычного», и она находится в «отличном состоянии здоровья». Единственное лечение, о котором стоит упомянуть — это иммунотерапия аллергенами, которую она принимает уже три года, чтобы уменьшить симптомы сезонной аллергии.

«Вопросы о возрасте, крепком здоровье и остроте ума Джо Байдена доминировали в его предвыборной кампании, пока 81-летний кандидат не сдался в июле. С тех пор этот вопрос редко обсуждался в СМИ и не оказал существенного влияния на результаты опросов, несмотря на значительную разницу в возрасте между Камалой Харрис и Дональдом Трампом и все более выраженную склонность последнего к бессвязным выступлениям. Поэтому вице-президент хотела бы вернуть этой теме актуальность в свою пользу», – говорится в публикации.

Опрос общественного мнения Gallup, опубликованный 10 октября, показывает, что 41% избирателей считают Трампа слишком старым для того, чтобы быть президентом. Этот процент не сильно изменился с тех пор, как в гонку вступила Камала Харрис. По данным Gallup, в июне то же самое говорили 37%, а две трети американцев считали Джо Байдена слишком старым, чтобы оставаться в Белом доме.