Выборы в США в 2020 году: кто составит конкуренцию действующему президенту

29.08.2018

Совсем недавно в Соединенных Штатах кто-то страстно «болел» за Хиллари Клинтон, а кто-то вовсю поддерживал Трампа, который в конечном итоге и выиграл президентскую гонку. Теперь внимание всего политического мира приковано к грядущим выборам в США, которые состоятся уже через два года. Кто победит на этот раз? Попробуем взвесить силы и возможности нынешнего лидера американской нации и его ближайших конкурентов.

Букмекерские аналитики достаточно уверено отдают победу на выборах-2020 Дональду Трампу. Если говорить о реальных цифрах, то коэффициент в букмекерской конторе 11.lv на него составляет 3,2, что является весьма приличным результатом. Политики не так однозначны. Напротив, многие считают, что действующий глава государства сойдет с дистанции еще на праймериз. Но мы все же склонны доверять букмекерам, которые отлично разбираются в ставках.

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Кто же сумеет составить конкуренцию очень неоднозначному президенту США? Рассмотрим тех известных личностей, которые ближе всего подобрались к Дональду Трампу в таблице букмекерских коэффициентов.

Майкл Пенс: гроза авторитетов из Республиканской партии

Аналитики считают, что если кто и сможет победить нынешнего главу государства на выборах, то им непременно окажется Майкл Пенс. Представитель республиканцев во многом следует той политике, которую сейчас ведет Дональд Трамп, а также имеет безупречную репутацию. Он гораздо более сдержан, чем действующий президент, что дает ему несколько дополнительных баллов.

К аргументам в пользу Пенса относят его трепетное отношение к религии и дипломатичность. Основные цели вероятного кандидата – неутомимая борьба с террористическими организациями, а также с антисемитизмом.

Конкуренты от демократов

Из представителей демократической партии ближе всех к президенту Трампу располагается Элизабет Уоррен, которая сегодня занимает пост сенатора от штата Массачусетс.

В ее планы входит проведение медицинской реформы, на которую следует привлечь многомиллионные инвестиции, внедрение мер по охране окружающей среды и внесение корректив в нынешнюю миграционную политику.

Из других видных личностей от демократов хорошие шансы занять президентский пост имеет также Джо Байден.

Это весьма решительный политик, имеющий свой взгляд на многие вещи. Он прошел путь от сенатора штата Делавэр до вице-президента, а в настоящее время занимается преподавательской деятельностью.

Наконец, третью позицию в Демократической партии США занимает действующий сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Она регулярно и достаточно жестко критикует политику Дональда Трампа. Коэффициент, выведенный букмекерской конторой 11.lv, составляет 15,0, но за ближайшие годы 53-летний политик имеет все шансы подняться значительно выше. Во всяком случае уже сейчас ее называют в числе пяти самых опасных конкурентов нынешнего главы государства.