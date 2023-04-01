Выборы в Турции: Есть ли шанс у Эрдогана остаться у власти?

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Турция, как известно, существенно усилила свои позиции на мировой арене благодаря попыткам взять на себя роль посредника в глобальном конфликте НАТО – Россия. Не удивительно, что весь мир внимательно наблюдает за ходом предвыборной кампании в Турции, результаты которой окажут существенное влияние на ситуацию.

Парламентские и президентские выборы в Турции пройдут в один день, и назначены они на 14 мая нынешнего года. Притом, что результаты некоторых недавних опросов общественного мнения давали некоторое преимущество лидеру оппозиции – Кемалю Кылычдароглу, команда Реджепа Эрдогана вынуждена усилить своё влияние на местный электорат.

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Предвыборная стратегия действующего президента Реджепа Эрдогана претерпела некоторые изменения. Если прежде он делал ставку на действия, направленные на улучшение экономической ситуации в стране, которая в последние годы оставляла желать лучшего, то теперь его лозунг – «единение турецкого народа».

Череда масштабных землетрясений в Турции, унесшая многие тысячи жизней и приведшая к грандиозным экономическим потерям, вынудила власть стремиться не к улучшениям, а к максимально быстрому восстановлению пострадавших регионов.

Министр национальной обороны Турции, Хулуси Акар находясь, в очередной раз, в Хатае, одном из районов наиболее пострадавших от землетрясений, озвучил ряд месседжей, которые стали ключевыми в предвыборной борьбе правящей партии.

Вот несколько цитат из выступления Хулуси Акара:

«Наша работа, как государства и нации, продолжается с самого начала, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения, облегчить их страдания и залечить их раны. Мы, 85 миллионов человек, преодолели многие бедствия, которые мы пережили раньше, как единый кулак, единое сердце, единое тело!».

Призывы к единству, и выражение «единый кулак», возникали в его речи неоднократно.

«Пока жизнь не нормализуется, наше государство, наша нация будут с вами, как единым кулаком и единым сердцем. Нет ни пессимизма, ни отчаяния, ни места для смуты и нечестия».

Второе направление, взятое на вооружение командой Эрдогана – приверженность идеям Ислама, изображение Турции, как главного оплота мусульманского мира. Очередное надругательство над Кораном и сожжение турецкого флага, на этот раз в Дании, как ни парадоксально, работает на имидж действующего президента.

Притом, что новую антитурецкую акцию провел, всё тот же – Расмус Палудан и его сподвижники из ультраправого движения «Жесткий курс» (Stram Kurs), она существенно отличалась от прежних провокаций организации в Швеции. На этот раз Коран сжигали в мусульманском квартале датского города Торнбю, под показательной охраной тридцати полицейских и нескольких агентов спецслужб.

Турецкие власти настойчиво продвигают мысль о том, что именно они являются главными защитниками Ислама в мире. Всё тот же министр Хулуси Акар не преминул очень эмоционально затронуть ситуацию с актом вандализма в Дании, в своем выступлении:

«Мы яростно проклинаем дегуманизированных, разъяренных ненавистью и злобой существ, совершивших это дерзкое и мерзкое нападение! Мы объявляем соучастниками и осуждаем тех, кто, оставаясь бесчувственными и молчаливыми к этим действиям, попустительствует этим шарлатанам, оставляя их безнаказанными, фактически подстрекая их к преступлению!»

Неслучайно тема приверженности мусульманским традициям активно разгоняется в местной прессе. На первых полосах всех турецких изданий появилась, на первый взгляд, курьезная новость. Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу сфотографировался стоя ногами на специальном «молитвенном коврике».

Для большинства читателей, не исповедующих Ислам, громогласные упреки, обрушившиеся на политика, могут показаться смешными. Однако для мусульман, для турецких избирателей, это – существенный, чуть ли не решающий, удар по репутации соперника Эрдогана на выборах!

Соратникам Кылычдароглу пришлось многократно оправдываться и буквально «посыпать голову пеплом»: «мы очень сожалеем об этой прискорбной ситуации, которая возникла».

Малейший просчет в действиях противников Эрдогана провластные СМИ тут же делают достоянием гласности. Слабость турецкой оппозиции заключается, прежде всего, в том, что Кылычдароглу – далеко не самый популярный политик в коалиции партий, противостоящей действующей власти. Однако он стал той компромиссной фигурой, которая позволила оппозиционным силам выступить единым фронтом. Высокие рейтинги Кылычдароглу, во многом определяются популярностью среди населения его соратников, стоящих, как бы, за его спиной.

Иногда, возникает ощущение, что сама фортуна помогает Эрдогану. Недавно, оппозиционная коалиция лишилась одной из наиболее популярных в народе фигур. Умер Дениз Байкал – человек легенда.

Дениз Байкал – десять лет возглавлял Республиканскую народную партию. Это, та самая партия, которую создал главный кумир всех турок – Кемаль Ататюрк. Байкал занимал множество ответственных постов, в том числе и был министром финансов Турции. Он был одним из тех, кто получил 5-летний запрет на политическую деятельность после военного переворота 12 сентября 1980 года, и считался наиболее популярным среди яростных противников и критиков политики Эрдогана. Впервые за 50 лет (!) Республиканская народная партия идет на выборы без Дениза Байкала.

А нынешний глава Республиканской народной партии и лидер оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу не имеет такой личной поддержки и симпатий населения, как Байкал.

Будет ли на нынешних выборах прервана 20-летняя эра правления Реджепа Эрдогана, станет ясно уже нынешней весной. Если это произойдет, на Балканах, да и во всем мире, станет больше неопределенности и напряжения. Оппозиционеры мало касаются в своих речах вопросов международной политики, и сконцентрированы на внутренних процессах Турции. Чего ждать от них – не совсем понятно.

Но пока шансы Эрдогана остаться у кормила власти на очередной срок имеют тенденцию к росту.