Выборы в Турции и Греции могут существенно изменить ситуацию на Балканах

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Общенациональные выборы в Турции назначены на 14 мая. Греция избрала дату – 21 мая.

Взаимоотношения этих двух крупнейших и экономически наиболее сильных государств региона всегда были достаточно напряженными. Почти 400 лет Османского владычества оставили неизгладимый след в памяти греков. Да и в современной истории, конфликтные ситуации возникали неоднократно.

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Взаимные претензии касались в основном поиска и добычи полезных ископаемых, прежде всего – газовых месторождений в прибрежном морском шельфе. Однако и угрозы применения военной силы с турецкой стороны звучали достаточно часто.

Внезапное «потепление» в отношениях двух стран началось после серии мощных землетрясений в Турции, унесших жизни более пятидесяти тысяч жителей. Огромное количество зданий было разрушено, а точно определить нанесенный стихией экономический ущерб вообще не представляется возможным.

Греки в этой ситуации повели себя неожиданно добросердечно. Их отряды спасателей были в числе первых, кто начал разбирать завалы, спасать пострадавших и оказывать им помощь. Такой шаг не остался незамеченным. Руководство Турции не ограничилось формальными словами благодарности.

Как отметило греческое издание Newsbomb:

«В последнее время Турция ограничила свои военные передвижения в регионе, особенно в воздухе, где количество пролетов почти сократилось до нуля».

Сделано несколько политических шагов для снижения накала противостояния и угрозы вооруженного конфликта. Греческие политики обсуждают возможность демилитаризации своих островов и допуск соседей в Эгейское море. Это, собственно то, чего турки добиваются уже долгое время.

Новое положение вещей встречено позитивно по обеим сторонам границы. Однако греческие аналитики указывают на два момента, несущих потенциальную опасность, и предлагают не впадать в преждевременную эйфорию. Они считают, что кто бы ни победил на турецких выборах, он сделает определенные ходы на шахматной доске, потому что Анкара просто горит желанием получить финансовую поддержку Запада, что даст больше возможностей для размежевания с Москвой.

Кроме того, давняя вражда не забыта, а временно отложена в сторону, поскольку ещё свежи воспоминания о встрече греческого лидера Мицотакиса и президента Эрдогана в Стамбуле, которая состоялась без дипломатов, рабочих групп и заранее заготовленных текстов.

Результат же «тёплой и дружеской» встречи оказался печальным. При расставании, оба лидера отказались пожимать друг другу руки…

Продолжится ли процесс сотрудничества и примирения между Анкарой и Афинами, во многом зависит от результатов предстоящих выборов в двух странах. Давать прогнозы – дело неблагодарное, особенно, если говорить о весьма непростых внутренних политических раскладах в Турции и Греции.

Заголовки различных СМИ пестрят вопросом:

«Сможет ли удержать власть в Турции Эрдоган».

Многие предвыборные опросы населения, как и прежде, указывают на некоторое небольшое преимущество оппозиционных сил. Гарантирует ли это им победу на выборах? Конечно, нет.

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган оказался в очень трудной ситуации. Большую часть из 20 лет, которые он правит страной, его главным политическим лозунгом был подъем экономики государства и улучшение условий жизни граждан.

После постигшей Турцию тяжелейшей природной катастрофы, он может говорить только о восстановлении разрушенной землетрясением инфраструктуры. Как опытный и гибкий политик, он взял на вооружение новый тезис, призывающий к «единству нации» в трудное время.

Противостоит на выборах Эрдогану «сборная команда» из шести различных партий, окрестивших себя «Народным альянсом». Среди лидеров этих партий есть весьма популярные в народе фигуры, но внутренние противоречия между ними огромны и принципиальны.

В «Народном альянсе» собрались националисты и исламисты, сторонники евроустремлений, прозападники и кемалисты, пантюркисты и антизападники… Даже если этой разношерстной компании и получится одержать верх на выборах, совсем непонятно, как им удастся управлять страной, при таких значительных идеологических разногласиях.

Оппозиционеры очень долго выбирали своего единого кандидата, и им стал далеко не самый популярный политик – Кемаль Кылычдароглу. Главное его достоинство заключено в том, что он стал компромиссной фигурой, примирившей участников оппозиционного «Народного альянса». Если рассматривать Кылычдароглу с точки зрения личной харизмы, известности в мире и политического веса, то он существенно уступает Эрдогану по всем статьям.

Среди моих знакомых турок бытует мнение, что оппозиция в стране не столько стремиться взвалить на свои плечи груз ответственности и руководить государством, сколько хочет дать урок самому Эрдогану и тем усмирить его диктаторские замашки.

Ждать исход этого противостояния осталось совсем недолго. Результат же отразиться не только на самих турках. Роль, которую взял на себя Реджеп Эрдоган в международной политике, весьма и весьма существенна. Отстранение его от власти может привести к масштабным и необязательно позитивным, переменам.

Но, наиболее пристально следят за ходом турецких выборов в Греции. Мирное сосуществование с таким мощным в военном плане соседом для греков – вопрос собственной безопасности. Кроме того, и в самой Греции наметились существенные изменения.

Предвыборный процесс тут идет очень нервно. Вот один из заголовков в греческой прессе:

«Выборы в атмосфере гнева и разочарования».

По результатам опросов, 75,4% респондентов оценивают ситуацию в стране совершенно негативно. Массовое недовольство действиями правительства проявилось с невиданной силой после жуткой железнодорожной катастрофы, в которой погибли 57 человек. На многочисленных митингах и демонстрациях греки обвиняли своих политиков в неспособности эффективно решать проблемы безопасности граждан и обеспечить сносный уровень жизни.

Столкновение поездов в Тембе, возле города Лариса, стало не только самой крупной железнодорожной катастрофой в истории Греции, но и поводом выплеснуть свой гнев на местных политиков.

На этом фоне позиции действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса существенно пошатнулись. А ведь ещё недавно он считался бесспорным лидером предвыборной гонки.

Шансы на успех Кириакоса Мицотакиса на выборах упали не только из-за общей атмосферы в стране. У него появился очень харизматичный и популярный у населения противник. Причем противник идеологический. Если сам Мицотакис – последовательный сторонник евроатлантизма, лидер правоцентристской партии «Новая демократия», то его главный оппонент – человек левых взглядов.

Всё большее число сторонников приобретает лидер Коалиции радикальных левых сил Алексис Ципрас. Он довольно молод (48 лет) и амбициозен. Кроме того, он зарекомендовал себя как яркий и убедительный оратор.

Что из себя представляет Алексис Ципрас, как политик, можно судить по его недавним заявлениям, сделанным на пресс-конференции в рамках 86-й Международной ярмарки в Салониках. Ципрас подчеркнул, что Россия «не теряет экономически» из-за введения против нее ограничений. Он назвал рубль одной из самых сильных валют в мире.

«России удалось стать регулятором, который запускает и закрывает кран энергоснабжения. В настоящее время Европа идет вниз, и у нее очень явный дефицит лидерства, на мой взгляд, дефицит мышления и стратегии», – сказал Ципрас.

В этой же речи Ципрас указал и на главного проигравшего в кризисе на Украине. По его словам, самый большой проигрыш у Европы, где »наметился огромный стратегический дефицит».

В своих прогнозах на парламентские выборы в Греции Ципрас оптимистичен и категоричен. Во время предвыборного выступления в городе Ливадия он заявил:

«Подождите еще несколько недель, и к власти придет Союз прогрессивных сил. Ожидайте, что в нашей стране произойдут огромные изменения».

Кто из лидеров, старых или новых, будет строить взаимоотношения между Турцией и Грецией, станет ясно очень скоро. Для остального мира важно, чтобы старые разногласия не вылились в новый вооруженный конфликт.

Балканы, особенно в контексте турецко-греческих отношений, регион чрезвычайно взрывоопасный. То, что оба государства числятся членами НАТО, никакой гарантии безопасности для обеих сторон не даёт. Только конструктивный диалог может уберечь от возникновения новой «горячей точки» на карте мира.