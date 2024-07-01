Выборы во Франции: Макрон проиграл, но отношения с Москвой вряд ли наладятся

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Партия Эммануэля Макрона вслед за выборами в Европарламент потерпела поражение и на выборах в парламент Франции, однако отношения Парижа с Москвой от этого не улучшатся.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал живущий во Франции политолог Олег Нестеренко.

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«На парламентских выборах довольно уверенно победила коалиция правых партий. Партии, основная часть которых здесь расценивается крайне правыми. Данный результат всеобщего голосования никого, естественно, не удивил после результатов выборов в Европарламент, которые были аналогичными. Касательно влияния данных результатов выборов во французский парламент на будущие отношения Франции и России, к сожалению, не приходится строить иллюзий. Не стоит забывать, что доминирующая сегодня на политической арене Франции партия Ле Пен с первых же дней начала активной фазы конфликта на территории Украины заняла ярко антироссийскую позицию. Их позиционирование, конечно, не связано с реальными убеждениями большинства членов данной партии. Но они осознали: для того, чтобы набрать максимальное количество голосов на выборах, необходимо заниматься чистым примитивным популизмом и говорить понятным языком с электоратом, которому долгие годы местная пропаганда очень результативно промывала мозги. Не надо забывать, к примеру, что внесённый ранее Макроном закон о признании так называемого голодомора на Украине «геноцидом украинского народа» русскими – партия Ле Пена поддержала, проголосовала «за» всеми своими 28 депутатами без исключения. Конечно, для России всё же лучше иметь политический расклад во Франции таким, каким он станет с сего дня. Но серьёзных и, тем более, радикальных изменений в политике Парижа относительно России ожидать не стоит. Лично я, имя электоральный выбор между Макроном и Ле Пен, – в этот раз голосовать не стал вообще, хотя и находился весь в день в двухстах метрах от избирательного участка», – сказал эксперт.