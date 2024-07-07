Выборы во Франции. Уйдет ли Макрон после них в отставку?

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Сегодня во Франции проходит второй тур голосования на парламентских выборах. В настоящее время существует вероятность возникновения по их итогам подвешенного парламента без явного большинства, если только крайне правые не получат достаточно мест для формирования своего первого правительства со времен Второй мировой войны, пишет британская газета The Independent.

В выборах будут определены победители в общей сложности в 577 избирательных округах, по одному на каждое место в Национальной ассамблее, нижней палате парламента.

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В первом туре в прошлое воскресенье были избраны 76 законодателей, в том числе 39, представляющих крайне правую партию Национальное движение (RN) и ее союзников, оставив 501 место для борьбы во втором туре.

В 20:00 социологи опубликуют первоначальные общенациональные прогнозы, основанные на предварительных частичных результатах с избирательных участков. Обычно они надежны.

Подсчет голосов обычно происходит быстро. Однако, если результат напряженный — например, Национальное движение Ле Пен и Барделла находится в нескольких местах от абсолютного большинства — окончательный результат может быть известен только в ранние часы понедельника.

RN возглавила первый тур с третью от общего числа голосов. Опросы общественного мнения предсказывают, что она получит больше мест, чем любая другая партия, но ее преимущество сокращается, и она, скорее всего, не достигнет рабочего большинства.

Левый Новый народный фронт и альянс центристских партий, поддерживающих президента Эммануэля Макрона, сняли более 200 кандидатов со второго тура, чтобы повысить шансы лидирующего кандидата-противника Ле Пен в своих округах.

Исторически более раздробленное французское политическое поле благоприятствовало крайне правым, и самые последние опросы, проведенные после снятия кандидатов, показывают, что стратегия Макрона и левых работает, и наиболее вероятным сценарием является подвешенный парламент, в котором крайне правые не получат абсолютного большинства. Такой исход привел бы к наибольшей политической неопределенности.

Один из ключевых вопросов заключается в том, поддержат ли избиратели кандидата-анти-RN в своем избирательном округе или же они решат воздержаться или поддержать крайне правых, несмотря на противоположные рекомендации их предпочтительного кандидата. RN и ее союзникам нужно будет получить 289 мест, чтобы обеспечить абсолютное большинство и реализовать свою антииммиграционную, евроскептическую повестку дня.

Партия заявила, что ее лидер Джордан Барделла будет ее кандидатом на пост премьер-министра. В этом случае нынешний премьер-министр Макрона Габриэль Атталь немедленно уйдет в отставку. Макрон назовет нового премьер-министра, которому затем будет поручено сформировать правительство. Макрон будет иметь право наложить вето на кандидатуру, если посчитает человека неподходящим для этой роли.

RN уточнила свою позицию относительно того, что она будет делать, если ей не хватит абсолютного большинства. Барделла сказал, что не возглавит нестабильное правительство меньшинства, но Марин Ле Пен открыла дверь для привлечения других законодателей, если ей не хватает лишь небольшого количества мест.

Нынешний премьер Атталь заявил, что основные правые, левые и центристские партии могли бы сформировать специальные альянсы для голосования по отдельным законодательным актам в новом парламенте, а не пытаться собрать коалиционное правительство. Однако слева от Макрона некоторые рекламировали идею формирования широкой правящей коалиции.

В отличие от Германии и многих других европейских стран, Франция никогда не имела широкого коалиционного правительства в своей современной политической истории. Любой из сценариев, скорее всего, принесет политическую неопределенность.

Вполне возможно, что ни одна из трех групп — крайне правая, центристский альянс Макрона или левая — не будет достаточно большой, чтобы управлять в одиночку, достичь коалиционного соглашения или предоставить гарантии того, что она может управлять жизнеспособным правительством меньшинства.

В таком случае Франция рискует оказаться в политическом параличе, когда будет принято мало или вообще не будет принято никаких законов, а временное правительство будет заниматься основными повседневными делами.

Уйдет ли Макрон в отставку? Макрон до сих пор исключал это, но это может стать для него более привлекательным, если политический паралич возобладает. Ни парламент, ни правительство не могут заставить президента уйти в отставку.

Конституция Франции гласит, что новые парламентские выборы не могут проводиться в течение следующего года, поэтому немедленное повторное голосование не является вариантом.