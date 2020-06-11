Выборы выиграют умеющие писать не в смартфоне, а на заборе – украинский политолог

11.06.2020, Киев, Игорь Петров

Кампания по подготовке к местным выборам на Украине уже фактически началась и она принесет много сюрпризов.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политическое лето будет горячим, уже компания фактически началась, причем застрельщиками этой компании выступили мэры. Было много разговоров о партии мэров, но я думаю, никакой партии мэров пока еще не будет. Каждый пойдет со своей партией – своя рубашка ближе к телу. Тем более, что очень много говорили, что якобы «Слуга народа» хочет расписать все на четыре партии в Верховной раде.

На самом деле эта попытка исходила не из офиса президентской партии, другие оппозиционеры подходили с таким предложением. Но, тем не менее, хватило здравого смысла у команды президента сделать шаг назад.

Дискуссионным является вопрос, на какую планку опустят партийность выборов. Я считаю, населенные пункты с населением от 10000, хотя есть предложение – от нуля, чтобы полностью партизировать выборы. Но как, допустим в той же территориальной громаде, по сути, это село, где все друг друга знают, партизировать выборы. Я считаю, что это излишнее. Но кампания уже идет.

Социология показывает, что возможны сюрпризы. После 9 мая одесский градоначальник начал кошмарить партию Шария. Результат – за месяц вышли на 12 процентов поддержки. Я думаю, мы увидим очень много сюрпризов и в технологическом плане.

Пока, технологическая карта избирательной кампании остается неизменной, то есть, медийное сопровождение – увидел на заборе, прочитал в газете, проверил в интернете. Очевидно, эти местные выборы будут проходить по такой коммуникационной формуле.

Многие сейчас пытаются раскрутить свои кампании в интернете, например, кандидаты на пост киевского городского главы. Но, по-моему, эпоха больших данных в Украине еще не наступила, поэтому советую не увлекаться, не уходить в цифру.

По-прежнему, несмотря на карантин, люди, все-таки, хотят какого-то живого общения. Все-таки, это местные выборы. Здесь необходимо предельно сокращать дистанцию», – отметил Андрей Золотарев.