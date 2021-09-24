Выборы закончились – жители Донбасса снова жалуются на прохождение границы

Жители Донбасса жалуются на возобновление бюрократических проволочек при пересечении границы ЛДНР с Россией, хотя еще несколько дней назад, накануне выборов в Госдуму, процедура занимала считанные минуты.

«Мы все помним, насколько быстро граждане Республики проходили границу ДНР-Россия в обоих направлениях в дни выборов в Госдуму. Тогда все, как один заявляли: могут же, когда хотят!

Выборы окончились. А как обстоят дела с пересечением границы сейчас? Слово нашему читателю, который по личным делам сегодня выезжал в РФ. На видеозаписи видно, что проблемы вовсе не в «медлительности» пограничников из ДНР – здесь, как раз, всё в порядке. Затор образовался с российской стороны», – пишет донецкий Telegram-канал «Прокурор».