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24.09.2021 14:10 (Мск), Донецк, Михаил Рябов
 
Дзен, Донбасс, Россия, Транспорт, Туризм
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Выборы закончились – жители Донбасса снова жалуются на прохождение границы

Жители Донбасса жалуются на возобновление бюрократических проволочек при пересечении границы ЛДНР с Россией, хотя...

Жители Донбасса жалуются на возобновление бюрократических проволочек при пересечении границы ЛДНР с Россией, хотя еще несколько дней назад, накануне выборов в Госдуму, процедура занимала считанные минуты.

«Мы все помним, насколько быстро граждане Республики проходили границу ДНР-Россия в обоих направлениях в дни выборов в Госдуму. Тогда все, как один заявляли: могут же, когда хотят!

Выборы окончились. А как обстоят дела с пересечением границы сейчас? Слово нашему читателю, который по личным делам сегодня выезжал в РФ. На видеозаписи видно, что проблемы вовсе не в «медлительности» пограничников из ДНР – здесь, как раз, всё в порядке. Затор образовался с российской стороны», – пишет донецкий Telegram-канал «Прокурор».

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Авторы призывают читателей, столкнувшихся с неудобствами при пересечении границы, звонить на «горячую линию» Погранслужбы по Ростовской области 8(863)2879575 и по телефону доверия Южного таможенного управления 8(863)2509333.

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