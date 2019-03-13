Выборы животворящие: Украинское ТВ на пятом году разглядело фашистов в Киеве

13.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина признана всеми государствами-соседями нацистской страной с уничтожением памятников и националистическими маршами на улицах городов.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола, экс-нардеп Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, какая-то проклятая газетёнка «The Washington Post» пишет: «Нацисты маршируют по Украине». Ну да, она же «не вызывает никакого доверия».

Тем не менее, измываться, танцевать над могилами, стало нашим национальным праздником: где мы только не разгромили памятник, не поплясали на кладбище. Мы – страна, всеми государствами вокруг, к сожалению, признана фашистской», – сказал он.

Присутствующий в студии экс-спикер МИД Украины Олег Волошин также обратил внимание на копирование украинскими «патриотами» нацистских идей.

«Вот что такое «С14»? Ребята откровенно берут лозунг белых супрематистов, которые выступают за превосходство белой расы над всеми остальными, делают названием своей организации – и всё нормально.

Второй факт. Есть такой замок Вевельсбург в Германии. Казалось бы, при чём тут Украина? Это замок, который был центром так называемого «Чёрного ордена СС» Гиммлера. На полу в центральном зале командующих нарисовано так называемое «чёрное солнце». Просто именно такое же «чёрное солнце» изображено на эмблеме батальона и полка «Азов».

Более того, посмотрите на шествие «Национальных дружин». Они же даже тризубец изобразили в форме рун нацистских», – отметил он.

При этом на защиту украинских националистов попытался встать заместитель министра по делам «временно оккупированных территорий» Юрий Гримчак, традиционно обвинив во всём Россию.

«Единственная страна, которая считает нашу власть и, в общем, страну фашистской – это Российская Федерация. Если есть желание, как-нибудь включите, в интернете есть, «60 секунд» или Соловьёва, любую пропагандистскую – и вы поймёте, что у нас тут «хунта», «каратели», что вся Украина пропитана нацизмом и тому подобное», – заявил экс-чиновник.