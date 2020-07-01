«Выбрали другие приоритеты». Украина не поддержала Канаду в ООН

01.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что Канада является одной из стран, которая в первых рядах бросилась помогать Украине оружием и деньгами, Киев не поддержал канадцев во время голосования за непостоянных членов Совбеза ООН.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат группы «Партия за будущее», бывший тягнибоковец Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть страны, которые по-особенному относятся к нашему государству, и к которым мы относимся с особым уважением. Эти страны первые признают нашу независимость, так получается, что эти страны первые, кто поддерживает нас, когда на нас наступают русские, это первые страны, которые приходят нам на помощь, когда нам не хватает денег, а иногда когда у нас нет оружия, чтобы защищать нашу территориальную целостность нашего государства.

Среди таких стран одной из первых является страна, которая сегодня празднует свой национальный день – это Канада», – заявил Рудык.

По его словам, в Канаде проживает более миллиона украинцев, стоят памятники украинским «героям», также круглый год проводятся разного рода мероприятия, связанные с Украиной.

«У нашей страны был прекрасный шанс поздравить весь канадский народ с этим прекрасным праздником, не случилось», – добавил депутат.

Кроме того, он с укором напомнил, что Украина в июне во время голосования за непостоянных членов Совбеза ООН вместо того, чтобы проголосовать за Канаду, выбрала другие приоритеты, «и не канадцы стали той страной, которая два года будет нас же защищать в ООН».

«Где пять членов Совбеза ООН не всегда, а один конкретно – никогда не поддержит территориальную целостность нашей страны, это Россия. Когда этого не случилось, на прямой вопрос канадцев, был голос за Канаду или нет, наш президент уклончиво ответил: «Мы за Канаду держим кулаки», – рассказал парламентарий.

«Нас в этом зале до того, как я написал заявление на вступление в группу дружбы с канадским парламентом, было 143 члена, это больше трети украинского парламента. Раз не хватило смелости у президента и главы МИД признать очевидное, давайте скажем за них», – призвал Рудик и поздравил канадцев на английском и французском языках, а также добавил, что это двуязычная страна, которая заслуживает уважение и любовь со стороны Украины.