Выбрали Украину и остались у разбитого корыта: Бывшим шахтёрам Донбасса не платят уже два года

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 23:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса


Украинское государство годами не выплачивает заработные платы тем, кто бежал с Донбасса. Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявил депутат парламента Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Государственное предприятие «Первомайскуголь» неоднократно пыталось перерегистрироваться с временно оккупированной территории Луганщины. Были десятки встреч с представителями и министерствами, другими чиновниками, сотни писем, однако результата нет.

Перед людьми задолженность по заработным платам и другим выплатам составляет более 50 миллионов гривен. 4,5 тысячи человек и члены их семей, вместе это 15 тысяч человек, остались в нищете и более двух лет не могут получить деньги, заработанные тяжёлым трудом», – сказал Вельможный.

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Украинское государство годами не выплачивает заработные платы тем, кто бежал с Донбасса. Об этом...


Он поинтересовался у главы министерства энергетики Украины Германа Галущенко, когда ситуация будет исправлена, однако тот не смог ответить ничего внятного.


«Это не министерство делает перерегистрацию компании. Компания должна сама сделать перерегистрацию», – отмахнулся министр.

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