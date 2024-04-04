Выбрав Путина, россияне не просто «быканули» в сторону Запада – депутат Госдумы

На консенсус российских граждан на выборах президента РФ оказала влияние не только русская реакция на внешнее давление и военную действительность, но и тот факт, что действия и проводимая политика президентом Владимиром Путиным – совпадают с их целями.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давление означает либо каждый за себя, разбегаемся, либо рост противоречий, это катализатор роста противоречий. Для многих давление или тяжёлая ситуация, война или связанные с ней невзгоды, а на Донбассе это точно так и в приграничных регионах, уж тут-то точно могли возникнуть люди, которые скажут: мы не бенефициары этой войны. Мы все за победу, но сейчас в конкретный момент нас бомбят, и мы могли бы поставить под вопрос, а надо ли было начинать СВО? Может быть, мы даже сами с энтузиазмом воспринимали СВО, но когда начали бомбить, у нас энтузиазм другой. Так нет, такие люди нашлись, но крайне мало. Для многих попадание в такие ситуации – это попадание в тупик, что правильная стратегия идёт от успеха к успеху, а уж точно не к таким ситуациям, когда против нас Западный мир, и мы что-то не так делаем, куда-то не туда заплыли… Ничего подобного народ наш не сказал. Во-первых, это была наша русская реакция в значительной степени. Во-вторых, это не единственное, почему всё действует. Я бы не хотел сводить всё к реактивности, что мы, говоря простонародным языком, просто быкуем, нам красной тряпкой пригрозили, мы показываем, что нас не одолеть. Это не только реактивная позиция», – сказал Матвейчев.

Он подчеркнул, что в России огромное количество людей имеет активную позицию и идеологические убеждения, которые имеют определённые цели, но получилось так, что действия и политика Путина – с их целями совпала.

«Кто-то очень сомневался, особенно это относится к ура-патриотам, левым, в значительной степени, которые говорили, что Путин – это колониальная администрация, олигархи, капиталы на Западе, мы никогда не сделаем ничего существенного против Запада. 20 лет были такие разговоры, чуть ли не 30-40 процентов населения так говорили. После Крыма эти люди поменяли своё мнение, и сейчас тем более – в той ситуации, в которой мы оказались. И теперь народ, по крайней мере, Путина, не будем говорить про всю власть, считает абсолютно своим, и поэтому, голосуя за Путина, ты как бы голосуешь за себя. Это очень важный мотив, который сводить только к реактивности нельзя», – объяснил депутат.