Выбросьте из головы… капитуляция России невозможна – львовский русофоб

Вадим Москаленко.  
06.12.2023 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевскому руководству пора понять, что капитуляция России невозможна, и перестать выступать с абсурдными заявлениями.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевскому руководству пора понять, что капитуляция России невозможна, и перестать выступать с абсурдными заявлениями....

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«Если брать основные нарративы, которые нам надо пересмотреть, то это капитуляция России. Как нарратив – тема капитуляции России становится вредной из-за понимания её невыполнимости. Он хорошо звучит, но ядерные державы как раз потому и ядерные, что никогда не капитулируют. Прецедентов капитуляции ядерной державы не существует.

Если убрать заведомо фальшивый нарратив, то можно выйти на правильную стратегию работы с врагом, с точки зрения трезвого расчёта, что враг и больше, и многочисленней, и ядерный», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что никто уже не верит в киевскую пропаганду с её абсурдными заявлениями.

«Этот нарратив про капитуляцию России абсолютно надуманный. Сам по себе нарратив – для этого нет абсолютно никаких предпосылок. Может, через сто лет это и произойдёт. Но на этом этапе этот нарратив вредный, потому что выставляет абсолютно фантастические требования, под которые даже стратегию нельзя выстраивать», – подытожил русофоб.

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