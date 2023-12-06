Выбросьте из головы… капитуляция России невозможна – львовский русофоб

Киевскому руководству пора понять, что капитуляция России невозможна, и перестать выступать с абсурдными заявлениями.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если брать основные нарративы, которые нам надо пересмотреть, то это капитуляция России. Как нарратив – тема капитуляции России становится вредной из-за понимания её невыполнимости. Он хорошо звучит, но ядерные державы как раз потому и ядерные, что никогда не капитулируют. Прецедентов капитуляции ядерной державы не существует.

Если убрать заведомо фальшивый нарратив, то можно выйти на правильную стратегию работы с врагом, с точки зрения трезвого расчёта, что враг и больше, и многочисленней, и ядерный», – сказал Дроздов.