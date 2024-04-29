«Выцеливают западное оружие» – в Киеве ждут нестандартных ударов ВКС РФ

Украинцам стоит ждать неожиданных ракетных ударов, потому что Россия начала охоту за выделенным США вооружением.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу попросить наших зрителей из Украины, из Киева и других городов – будьте очень внимательны к воздушным тревогам. Эта пауза в масштабных ударах выдержана не потому, что России не хватает сил», – отметил политолог.

«Россия пытается выцеливать, выловить каналы поставок вооружений, после принятия нового американского пакета помощи. Поэтому она может наносить неожиданные удары в неожиданное время суток. Не только ночью на выходных, а в любой момент.

Так что будьте очень внимательны к тревогам. Возможны масштабные атаки, возможны точечные локальные атаки. Не игнорируйте их, берегите жизнь и здоровье», – подчеркнул Бортник.