«Выцеливают западное оружие» – в Киеве ждут нестандартных ударов ВКС РФ

Вадим Москаленко.  
29.04.2024 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинцам стоит ждать неожиданных ракетных ударов, потому что Россия начала охоту за выделенным США вооружением.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам стоит ждать неожиданных ракетных ударов, потому что Россия начала охоту за выделенным США...

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«Хочу попросить наших зрителей из Украины, из Киева и других городов – будьте очень внимательны к воздушным тревогам. Эта пауза в масштабных ударах выдержана не потому, что России не хватает сил», – отметил политолог.

«Россия пытается выцеливать, выловить каналы поставок вооружений, после принятия нового американского пакета помощи. Поэтому она может наносить неожиданные удары в неожиданное время суток. Не только ночью на выходных, а в любой момент.

Так что будьте очень внимательны к тревогам. Возможны масштабные атаки, возможны точечные локальные атаки. Не игнорируйте их, берегите жизнь и здоровье», – подчеркнул Бортник.

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