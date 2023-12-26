«Выдача Киеву уклонистов из стран ЕС – вопрос времени» – донецкий журналист

Не просто так представители высшего политического руководства Украины одновременно заговорили о выдаче бежавших от мобилизации за границу украинцев.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил донецкий журналист и политолог Рамиль Замдыханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Точно будут заниматься тем, что будут искать 450-500 тысяч этих бедолаг, которых предстоит отправить на фронт. Сложно мне сказать, сколько они наберут – 200, 300, а может быть, и искомую сумму. И что самое интересное, действительно коснётся тех украинцев мужского пола, которым правдами-неправдами, дав взятку, оформив фиктивное волонтёрство или другими методами – удалось убежать за границу. Их оттуда тоже будут вытаскивать, особенно тех, кто смогли убежать не за океан, а в Европу. Мы же сейчас видим, что и Умеров, и Подоляк, вообще говоря, руководство Украины говорит о том, что разрабатывается целый комплекс, который позволит через «Дию» – это электронный государственный документооборот, прислать ему повестку. А ведь у многих украинцев «Дия» активирована, даже если находятся в Германии, Норвегии, Польше. Потому что это им нужно», – сказал Замдыханов.

При этом он отметил готовность отдельных стран ЕС заниматься экстрадицией на родину украинцев призывного возраста по запросу Киева.

«Слышал сравнение, не знаю, верное оно или неверное, что страны, которые сейчас согласны выдать Украине беженцев, либо намекают на то, что согласны выдать, они как-то очень сильно совпадают с теми странами, которые поддерживали гитлеровскую коалицию во Второй мировой войне. За исключением Германии, она пока отнекивается. Их министр юстиции говорил, что нет механизмов правовых и прочее, которые позволили бы нам выдать по запросу Киева украинцев, которые находятся на их территории», – отметил журналист.

Однако, по его мнению, уже ведётся кампания, развёрнутая для того, чтобы постепенно создать механизм выдаче Украине уклонистов.

«По моим наблюдениям, слишком много высокопоставленных украинских лиц озвучивают этот тезис. Если все эти люди – Умеров, Подоляк, Зеленский в конце концов – синхронно сядут в лужу, и каждому из них Европа назидательно скажет, что вы нарушаете права человека, и мы вам не выдадим ваших сбежавших уклонистов, это будет некрасиво. Я полагаю, что всё это делается согласованно, и по большому счёту, это начало такой не слишком долгоиграющей кампании. Вот, они сейчас озвучили, вот Европа, чтобы сохранить лицо, говорит, что не выдаст. Они ещё раз озвучат. Потом будут какие-то подвижки со стороны Европы, и такими движениями они придут к какому-то механизму, который позволит Европе выдавать Украине тех людей, которые уклоняются от её законодательства, которое призывает людей оказаться сейчас на фронте. Давайте задумаемся: Европа помогает Украине оружием, финансово помогает, а тут же ресурс, который лежит на поверхности, это даже не помощь – отдают своё. Это же совершенно законный, с точки зрения украинского правительства, ресурс – живые люди, которыми нужно затыкать дыру на фронте, которые сейчас где-то прячутся в европейских городах и сёлах: «Отдайте». Отдадут», – выразил уверенность Замдыханов.