18.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Политические убийства, Россия, Украина
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Выдача паспортов ничего не поменяла – Украина убивает Донбасс

Новости УкраиныНа Донбассе уже выданы сотни тысяч российских паспортов, однако, вопреки ожиданиям, это никак не...

На Донбассе уже выданы сотни тысяч российских паспортов, однако, вопреки ожиданиям, это никак не повлияло на военную ситуацию – Украина безнаказанно ежедневно продолжает убивать жителей ЛДНР, в том числе, уже ставших гражданами РФ.

Об этом говорили участники эфира на интернет-канале «Соловьёв LIVE», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До тех пор, пока не появится стратегия государства РФ по объединению государств бывшей СССР, по настоящим интеграционным процессам, без политического виляния, без политических изысков, ничего не будет происходить, – сказал работавший ранее в силовых структурах политолог Сергей Карнаухов. – Глядя, с какой быстротой последние годы идёт паспортизация населения ДНР и ЛНР, я смотрю на эти 611 тысяч людей, которые живут с русскими паспортами, на которых каждый день падают бомбы с территории братской Украины…

Каждый день гибнут люди. Они гибнут, зажимая на предпоследнем вздохе паспорт гражданина РФ, которая ничего не сделала, чтобы защитить этих людей. У меня возникает вопрос, может не надо паспорта выдавать? Мы зачем это делаем? Мы зачем раком ставим нашу страну?» – возмутился Карнаухов.

Дискуссию поддержал военный эксперт Семён Багдасаров.



«Но, согласись, ситуация непростая. Мы должны, что-то делать, что-то действовать, как-то действовать. Информационная политика мощная, направленная на эти регионы, специальная политика и много чего другого. Комплекс вопросов, которые в конечном плане приведут к решению этого вопроса, и эти земли, исконно принадлежащие Российскому государству, они должны вернуться…

В противном случае, если мы будем дальше размышлять и торговать, мы потеряем не только эти земли, мы потеряем всю Россию. Нам просто не будет никто верить внутри страны. Действительно, 611 тысяч граждан, и что дальше? Байрактары будут наносить по ним удар?» – риторически отметил Багдасаров.

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