Выдача паспортов ничего не поменяла – Украина убивает Донбасс

18.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Донбассе уже выданы сотни тысяч российских паспортов, однако, вопреки ожиданиям, это никак не повлияло на военную ситуацию – Украина безнаказанно ежедневно продолжает убивать жителей ЛДНР, в том числе, уже ставших гражданами РФ.

Об этом говорили участники эфира на интернет-канале «Соловьёв LIVE», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До тех пор, пока не появится стратегия государства РФ по объединению государств бывшей СССР, по настоящим интеграционным процессам, без политического виляния, без политических изысков, ничего не будет происходить, – сказал работавший ранее в силовых структурах политолог Сергей Карнаухов. – Глядя, с какой быстротой последние годы идёт паспортизация населения ДНР и ЛНР, я смотрю на эти 611 тысяч людей, которые живут с русскими паспортами, на которых каждый день падают бомбы с территории братской Украины… Каждый день гибнут люди. Они гибнут, зажимая на предпоследнем вздохе паспорт гражданина РФ, которая ничего не сделала, чтобы защитить этих людей. У меня возникает вопрос, может не надо паспорта выдавать? Мы зачем это делаем? Мы зачем раком ставим нашу страну?» – возмутился Карнаухов.

Дискуссию поддержал военный эксперт Семён Багдасаров.

«Но, согласись, ситуация непростая. Мы должны, что-то делать, что-то действовать, как-то действовать. Информационная политика мощная, направленная на эти регионы, специальная политика и много чего другого. Комплекс вопросов, которые в конечном плане приведут к решению этого вопроса, и эти земли, исконно принадлежащие Российскому государству, они должны вернуться… В противном случае, если мы будем дальше размышлять и торговать, мы потеряем не только эти земли, мы потеряем всю Россию. Нам просто не будет никто верить внутри страны. Действительно, 611 тысяч граждан, и что дальше? Байрактары будут наносить по ним удар?» – риторически отметил Багдасаров.