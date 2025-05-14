Соединенных Штатов нет в числе тех, кто выдвинул России ультиматум по перемирию. Он лишь формально поддержал эту идею, но не говорил о том, что усилит антироссийские санкции в случае отказа.

Об этом в эфире видеоблога майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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